Detuvieron por error a un mediocampista de Real Pilar: habló su pareja

Agustina Barreiro, pareja de Dylan Vergara, reciente detenido mediocampista de Real Pilar, ofreció detalles sobre la situación de su pareja en una charla con Radio Splendid AM 990. Según declaró, Vergara, de 25 años, fue arrestado al intentar ingresar al estadio de Comunicaciones, debido a que constaba como sospechoso en un caso por tentativa de homicidio.

Barreiro explicó que la detención se llevó a cabo por un error del RENAPER, que identificó erróneamente a Vergara como el involucrado en el delito, a causa de una confusión en el nombre y un fallo en el reconocimiento facial por parte de la víctima.

En la entrevista realizada por el programa "El Ascenso x3" en Splendid AM 990, Barreiro reveló que acompañaba a su pareja para brindarle apoyo en el ingreso al estadio, dado que Vergara no había sido convocado para ese partido. Mientras ella pudo acceder sin problemas, el jugador fue detenido. "Ese mismo día nos acercamos a la Policía Federal y no nos quisieron dar ningún detalle", destacó.

Después del feriado, apoyados por el abogado Néstor Mohamed, obtuvieron información que confirmaba la causa, datada del 21 de diciembre de 2024 por tentativa de homicidio. Sin embargo, Barreiro sostuvo que ambos estaban "de vacaciones en Entre Ríos" en aquel momento, y presentó pruebas como pasajes, reservas de hospedaje y horarios, que ya fueron entregadas a su abogado.

Barreiro también compartió que tuvo comunicación con Vergara, quien fue llevado a la Comisaría cuarta de Llavallol, y mencionó que "está pasando una situación muy angustiante y tiene mucho miedo", ya que no está acostumbrado a estar en esa clase de lugares y tiene una personalidad sensible.

Respecto a la causa, se aclaró que la confusión surgió porque el denunciante proporcionó una fotografía para la identificación del acusado. Sin embargo, el reconocimiento facial del RENAPER arrojó los datos de Vergara, aunque "no se parecen en nada", a pesar de que comparten nombre y apellido.

Barreiro finalizó confiando en que están "con tranquilidad" a la espera de que las pruebas demuestren la inocencia de Vergara. Asimismo, expresó preocupación por la salud mental de su pareja, señalando que Dylan "no tiene idea de todo este circo mediático, y cuando salga se va a poner muy mal. Le están haciendo daño psicológico".

Dylan Vergara tiene programada su declaración este jueves en el Tribunal de Lomas de Zamora, después de cinco días en prisión, donde tendrá la oportunidad de probar su inocencia.