Del Campeón de San Lorenzo a Piletero: La Inusual Trayectoria de Mario Escudero

Mario Rolando Escudero, conocido como "Roly", fue un destacado futbolista que se consagró con San Lorenzo al conquistar el Clausura 1995, convirtiéndose en un símbolo para sus hinchas. Después de una larga carrera deportiva, decidió alejarse del fútbol para dedicarse a un nuevo desafío en su vida: trabajar como piletero.

Durante su trayectoria, Escudero formó parte de un plantel que marcó una era en la historia del club, dirigido por Héctor Veira. En San Lorenzo, el defensor dejó huella durante siete años antes de continuar su carrera en Nueva Chicago, Brown de Adrogué y San Carlos de Capitán Sarmiento, donde puso fin a su carrera profesional en 2014.

Tras su retiro, Escudero eligió radicarse en Capitán Sarmiento, donde encontró una nueva vocación de manera inesperada: el oficio de mantenimiento de piletas. "Un día un conocido me comentó que hacía piletas y me preguntó si quería acompañarlo. Comencé, me agradó y luego continué yo solo", contó en una entrevista reciente.

Lo que comenzó como un trabajo temporal se convirtió rápidamente en su actividad principal. "Me compré todos los equipos necesarios, y ahora recorro la ciudad con mi camioneta blanca, un filtro, una bomba y un barrefondo", explicó Escudero, quien se ha tomado su nueva ocupación con gran seriedad.

El legado de Mario Rolando Escudero en San Lorenzo

Nacido en Córdoba, Escudero debutó en San Lorenzo en 1991 y cuatro años después, logró el mayor logro de su carrera al ser parte del equipo que cortó una racha de 21 años sin títulos, consagrándose campeones del Clausura 1995.

En la defensiva, Escudero compartió alineación con figuras como Oscar Arévalo, Oscar Ruggeri y Damián Manusovich, y se mantuvo en el club hasta 1998, dejando un impresionante registro de 137 partidos jugados y 2 goles.