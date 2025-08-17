FOTO: Defensa y Justicia no pudo pasar del empate ante Newell´s en el Torneo Clausura. (Foto NA: @ClubDefensayJus)

Defensa y Justicia igualó este domingo como local ante Newell´s Old Boys, en un partido correspondiente a la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Norberto Tito Tomaghello.

Jherson Mosquera abrió el marcador para el conjunto rosarino, a los 19 minutos del primer tiempo, mientras que el chileno César Pérez igualó el encuentro, a los 38’ del mismo periodo.

Noticia en desarrollo…