Defensa y Justicia no pudo pasar del empate ante Newell´s en el Torneo Clausura
El Halcón comenzó el duelo abajo en el marcador, pero alcanzó la igualdad con un golazo de César Pérez.
17/08/2025 | 16:04Redacción Cadena 3
FOTO: Defensa y Justicia no pudo pasar del empate ante Newell´s en el Torneo Clausura. (Foto NA: @ClubDefensayJus)
Defensa y Justicia igualó este domingo como local ante Newell´s Old Boys, en un partido correspondiente a la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Norberto Tito Tomaghello.
Jherson Mosquera abrió el marcador para el conjunto rosarino, a los 19 minutos del primer tiempo, mientras que el chileno César Pérez igualó el encuentro, a los 38’ del mismo periodo.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el partido?
Defensa y Justicia empató con Newell's en el Torneo Clausura 2025.
¿Quién anotó para Newell's?
El gol fue convertido por Jherson Mosquera a los 19 minutos del primer tiempo.
¿Cómo empató Defensa y Justicia?
El empate llegó con un gol de César Pérez a los 38 minutos.
¿Dónde se jugó el partido?
El encuentro se llevó a cabo en el estadio Norberto Tito Tomaghello.
¿En qué fecha se realizó el partido?
El partido fue el domingo 17 de agosto de 2025.
[Fuente: Noticias Argentinas]