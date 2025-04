Darío Benedetto se sincera: "No extraño Boca, es un capítulo cerrado"

El delantero Darío Benedetto realizó diversas revelaciones sobre sus expectativas para el futuro y realizó un análisis crítico sobre la reciente derrota ante Vélez Sarsfield. Además, compartió su visión sobre su tiempo y el presente de Boca.

En el inicio de sus declaraciones, el "Pipa" subrayó: "No descarto jugar en algún club del fútbol argentino. La verdad que es algo que no tenía pensado hacer, pero no lo descarto. Quiero disfrutar mis últimos años de carrera". Benedetto añadió: "Hoy estoy en Olimpia, el equipo más grande de Paraguay. Quiero dejar todo para que nos vaya bien y el día de mañana se decidirá si vuelvo al fútbol argentino".

Respecto a la derrota 4-0 frente a Vélez, el jugador oriundo de Berazategui indicó que la caída de Olimpia en la Copa Libertadores fue una "mezcla de sensaciones" debido a las dificultades que atraviesa el club, que es históricamente grande pero actualmente sufre un mal momento deportivo.

El exdelantero de Boca expresó su opinión sobre la salida de Martín Palermo: "La verdad que yo le tengo un gran aprecio por Martìn Palermo y que pasen este tipo de cosas duele mucho... esto es fútbol, aquí se necesitaba un solo responsable y por eso se fue el entrenador". El "Pipa" agregó: "Creo que todos asumimos la responsabilidad".

Además, Benedetto comentó sobre una posible vuelta a Boca: "Lo sigo como hincha, pero no extraño, es una etapa totalmente cerrada. Hay ciclos que se cumplen. Cuando hablé con Román (Riquelme) se lo comenté".

"Es extraño ver a Boca fuera de la copa (Libertadores). Me duele como hincha. Sé que cuentan con un plantel extraordinario que necesita comenzar a ganar confianza, ojalá puedan levantar para estar en la próxima copa", concluyó Darío Benedetto en su análisis crítico.

Confirmado: Martín Palermo dejó de ser el entrenador de Olimpia de Paraguay

Tras la dura derrota ante Vélez en el Defensores del Chaco, Olimpia anunció este jueves la finalización del ciclo de Martín Palermo como su entrenador principal.

En la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, el equipo albinegro cayó 4 a 0 ante el "Fortín" dirigido por Guillermo Barros Schelotto, quedando sin puntos tras el debut con una derrota 2-3 ante San Antonio Bulo Bulo.

Esta situación adversa, combinada con una irregular campaña en el Torneo Apertura paraguayo donde se ubica en la tercera posición sin victorias en los últimos cuatro partidos, llevó al club de Asunción a informar sobre el cese de Martín Palermo al frente del primer equipo.