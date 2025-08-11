FOTO: Copa Argentina: fecha y sede confirmadas para el duelo entre River y Unión. (Foto NA: @RiverPlate)

River enfrentará a Unión de Santa Fe el jueves 28 de agosto desde las 21:15 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, en un encuentro válido por los octavos de final de la Copa Argentina.

La reciente confirmación del duelo en el que el ganador deberá medirse ante Racing en la próxima instancia del certamen complicó aún más la agenda del conjunto de Núñez ya que tendrá que disputar seis partidos en lo que resta del corriente mes.

En primer lugar, el “Millonario” deberá viajar a Paraguay para el duelo del próximo jueves a partir de las 21:30 frente a Libertad, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, donde no podrá contar ni con Lucas Martínez Quarta ni con Germán Pezzella para la dupla central, ambos son baja por lesión.

Asimismo, previo al cruce de vuelta ante los paraguayos con fecha para el 21 en el Monumental, el cuadro comandado por Marcelo Gallardo recibirá en el mismo recinto a Godoy Cruz, el domingo 17 (18:30hs.) en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025.

Una vez superada esa seguidilla de partidos, River jugará en condición de visitante ante Lanús por el campeonato local, el lunes 21 desde las 21:15, para tres días después tener el choque ante el “Tatengue” por Copa Argentina.

Finalmente, “La Banda” se medirá ante San Martín de San Juan, como local, con fecha y horario a confirmar. A partir de allí, tendrá un merecido receso debido a la doble fecha FIFA pactada para los primeros días de septiembre.