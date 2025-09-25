Cómo ver en vivo Universidad de Chile vs Alianza Lima: horario y formaciones
El conjunto peruano de Pipo Gorosito visita Chile en busca de las semifinales. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.
25/09/2025
Alianza Lima visita a Universidad de Chile este jueves, en el marco del partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.
El encuentro se juega en Estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por DSports y DGO.
El conjunto de Pipo Gorosito quiere seguir avanzando en el certamen continental. Visita nada menos que al conjunto chileno, que viene de clasificar por un insólito fallo de Conmebol tras los incidentes contra Independiente.
Espera Lanús en semifinales, que enfrentará al ganador de esta llave.
Probables formaciones de Universidad de Chile vs Alianza Lima por la Copa Sudamericana
Universidad de Chile: Gabriel Castellón, Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi; y Nicolás Guerra. DT: Gustavo Álvarez.
Alianza Lima: Guillermo Vizcarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Fernando Gaibor, Sergio Peña, Kevin Quevedo; Eryc Castillo y Hernán Barcos (Paolo Guerrero). DT: Néstor Gorosito.
Cómo ver en vivo Universidad de Chile vs Alianza Lima
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go.
Lectura rápida
[Fuente: Noticias Argentinas]