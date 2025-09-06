FOTO: Cómo ver en vivo Turquía vs España por las Eliminatorias Europeas: horario y formaciones

Turquía recibe este domingo a España, en el marco de la fecha 2 de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026.

El partido se juega desde las 15.45 horas de la Argentina en el Medas Konya Büyüksehir Stadyumu.

Se trata de la segunda fecha del Grupo E de las Eliminatorias UEFA en busca de un pasaje a la próxima Copa del Mundo. La “Roja” llega como campeón de la Eurocopa y subcampeón de la Nations League, y ganó en la primera fecha.

Probables formaciones de Turquía vs España

Turquía: Ugurcan Çakir; Eren Elmali, Abdulkerim Bardakci, Merih Demiral, Mert Muldur; Hakan Calhanoglu, Ismail Yüksek, Kenan Yildiz, Arda Güler, Yunus Akgün; Kerem Aktürkoglu.

España: Unai Simón; Marc Cucurella, Dean Huijsen, Robin Le Normand, Pedro Porro; Pedri, Martín Zubimendi, Mikel Merino; Nico Williams, Mikel Oyarzabal y Lamine Yamal.

Cómo ver en vivo Turquía vs España

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN 2. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.