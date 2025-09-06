En vivo

Cómo ver en vivo Turquía vs España por las Eliminatorias Europeas: horario y formaciones

El campeón de la Euro busca seguir firme en su camino hacia el Mundial 2026. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.

06/09/2025 | 19:12Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Turquía vs España por las Eliminatorias Europeas: horario y formaciones

Turquía recibe este domingo a España, en el marco de la fecha 2 de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026.

El partido se juega desde las 15.45 horas de la Argentina en el Medas Konya Büyüksehir Stadyumu.

Se trata de la segunda fecha del Grupo E de las Eliminatorias UEFA en busca de un pasaje a la próxima Copa del Mundo. La “Roja” llega como campeón de la Eurocopa y subcampeón de la Nations League, y ganó en la primera fecha.

Probables formaciones de Turquía vs España

Turquía: Ugurcan Çakir; Eren Elmali, Abdulkerim Bardakci, Merih Demiral, Mert Muldur; Hakan Calhanoglu, Ismail Yüksek, Kenan Yildiz, Arda Güler, Yunus Akgün; Kerem Aktürkoglu.

España: Unai Simón; Marc Cucurella, Dean Huijsen, Robin Le Normand, Pedro Porro; Pedri, Martín Zubimendi, Mikel Merino; Nico Williams, Mikel Oyarzabal y Lamine Yamal.

Cómo ver en vivo Turquía vs España

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN 2. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué partido se juega? Se juega el partido entre Turquía y España por las Eliminatorias Europeas.

¿Cuándo se juega el partido? El partido se llevará a cabo este domingo a las 15.45 horas de Argentina.

¿Dónde se juega? Se jugará en el Medas Konya Büyüksehir Stadyumu.

¿Cuáles son las probables formaciones? Turquía alinea a Ugurcan Çakir y España a Unai Simón, entre otros jugadores destacados.

¿Cómo se puede ver el partido? Se podrá ver en ESPN 2 y a través de plataformas digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.

[Fuente: Noticias Argentinas]

