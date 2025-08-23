Cómo ver en vivo San Lorenzo vs Instituto: horario y formaciones

San Lorenzo e Instituto chocan este sábado en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 14.30 horas de Argentina en el Nuevo Gasómetro. Se podrá ver por TNT Sports.

El “Ciclón” viene de una dura caída ante Platense, y en medio de un escándalo institucional, llega tras una fuerte goleada en contra y de local.

Probables formaciones de San Lorenzo vs Instituto

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Daniel Herrera, Elías Báez; Ignacio Peruzzi, Juan Rattalino, Nicolás Tripichio; Branco Salinardi, Ezequiel Cerutti y Matías Reali. DT: Damián Ayude.

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Gonzalo Requena, Nicolás Zalazar, Elías Pereyra; Gastón Lodico, Alex Luna, Stefano Moreyra; Damián Puebla, Matías Fonseca, Juan Manuel Romero. DT: Daniel Oldrá.

Cómo ver en vivo San Lorenzo vs Instituto

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.