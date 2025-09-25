Cómo ver en vivo Real Oviedo vs Barcelona: horario y formaciones

Barcelona visita este jueves al Real Oviedo, en el marco de la sexta fecha de la Liga española.

El encuentro se disputa desde las 16.30 horas de la Argentina en el Estadio Municipal Carlos Tartiere, y se podrá seguir en vivo por DSports y DGO.

El conjunto catalán llega invicto y es escolta, pero necesita ganar para quedar a dos puntos del líder.

Probables formaciones de Real Oviedo vs Barcelona

Real Oviedo: Escandel, Alhassane, Calvo, Carmo, Ahijado, Chaira, Dendoncker, Reina, Hassan, Brekalo, Rondón.

Barcelona: García, Koundé, E. García, Cubarsí, Martin, Pedri, De Jong, Olmo, Raphinha, Ferran Torres, Lewandowski.

