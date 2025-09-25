Cómo ver en vivo Real Oviedo vs Barcelona: horario y formaciones
El conjunto catalán no quiere perderle pisada al líder Real Madrid en la Liga. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.
25/09/2025 | 01:27Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo ver en vivo Real Oviedo vs Barcelona
Barcelona visita este jueves al Real Oviedo, en el marco de la sexta fecha de la Liga española.
El encuentro se disputa desde las 16.30 horas de la Argentina en el Estadio Municipal Carlos Tartiere, y se podrá seguir en vivo por DSports y DGO.
El conjunto catalán llega invicto y es escolta, pero necesita ganar para quedar a dos puntos del líder.
Probables formaciones de Real Oviedo vs Barcelona
Real Oviedo: Escandel, Alhassane, Calvo, Carmo, Ahijado, Chaira, Dendoncker, Reina, Hassan, Brekalo, Rondón.
Barcelona: García, Koundé, E. García, Cubarsí, Martin, Pedri, De Jong, Olmo, Raphinha, Ferran Torres, Lewandowski.
Cómo ver en vivo Real Oviedo vs Barcelona
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go.
Lectura rápida
¿Qué equipo visita a quién en este encuentro?
Barcelona visita al Real Oviedo.
¿Cuándo se juega el partido?
El partido se juega el jueves a las 16.30 horas de Argentina.
¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?
En el Estadio Municipal Carlos Tartiere.
¿Cuál es la situación del Barcelona en la liga?
El equipo llega invicto y es escolta, necesitando una victoria.
¿Cómo se puede ver el partido en vivo?
A través de DSports y Directv Go.
[Fuente: Noticias Argentinas]