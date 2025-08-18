Cómo ver en vivo Real Madrid vs Osasuna: horarios y formaciones del debut

FOTO: Xabi Alonso elogió a Mastantuono y no descartó su debut ante Osasuna.

Real Madrid recibe este martes al Osasuna, en el marco de la primera fecha de la Liga española.

El encuentro se disputa desde las 16 horas de la Argentina en el estadio Santiago Bernabéu, y se podrá seguir en vivo por DSports y DGO.

El “Merengue” llega como subcampeón de la pasada Liga, y hay expectativas por la posible presencia del argentino Franco Mastantuono en el banco de suplentes.

Probables formaciones de Real Madrid vs Osasuna

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Fede Valverde, Aurelién Tchouaméni, Arda Güler; Brahim Días, Kylian Mbappé y Vinicius Júnior. DT: Xabi Alonso.

OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejanro Catena, Enzo Boyomo, Juan Cruz, Abel Bretones; Lucas Torró, Jon Moncayola; Rubén García, Aimar Oroz; y Ante Budimir. DT: Alessio Lisci.

Cómo ver en vivo Real Madrid vs Osasuna

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go.