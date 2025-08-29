En vivo

Cómo ver en vivo Pisa vs Roma: horario y formaciones

El conjunto de Paulo Dybala busca otra victoria por la Serie A de Italia. Se puede ver libre y en vivo por celular.

29/08/2025 | 14:19Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Pisa vs Roma: horario y formaciones

La Roma de los argentinos Matías Soulé y Paulo Dybala visita este sábado a Pisa, en el marco de la segunda fecha de la Serie A de Italia.

El encuentro se disputa desde las 15.45 horas de la Argentina en el Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani, y se podrá seguir en vivo por Disney+.

El equipo de la capital italiana, ya sin Leandro Paredes, viene de una muy floja temporada, pero arrancó la nueva con una victoria de local en la primera jornada.

Probables formaciones de Pisa vs Roma

Pisa: Adrian Semper, Simone Canestrelli, Antonio Caracciolo, Daniel Denoun, Idrissa Touré, Michel Aebischer, Marius Marin, Stefano Moreo, Samuele Angori, Matteo Tramoni, Henrik Meister.

Roma: Mile Svilar, Evan Ndicka, Gianluca Mancini, Mario Hermoso, Wesley França, Kouadio Koné, Bryan Cristante, Angeliño, Stephan El Shaarawy, Evan Ferguson, Matías Soulé.

Cómo ver en vivo Pisa vs Roma

El partido será transmitido en Argentina por la plataforma Disney+.

Lectura rápida

¿Qué equipo juega contra Roma?
Pisa es el equipo que enfrenta a Roma en esta jornada.

¿A qué hora se disputa el partido?
El encuentro comienza a las 15.45 horas de Argentina.

¿Dónde se lleva a cabo el partido?
Se juega en el Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani.

¿Cómo se puede ver el partido en vivo?
La transmisión del partido será por Disney+.

¿Quiénes son los jugadores destacados de Roma?
Matías Soulé y Paulo Dybala son los jugadores destacados en el equipo romano.

[Fuente: Noticias Argentinas]

