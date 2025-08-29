Cómo ver en vivo Pisa vs Roma: horario y formaciones

La Roma de los argentinos Matías Soulé y Paulo Dybala visita este sábado a Pisa, en el marco de la segunda fecha de la Serie A de Italia.

El encuentro se disputa desde las 15.45 horas de la Argentina en el Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani, y se podrá seguir en vivo por Disney+.

El equipo de la capital italiana, ya sin Leandro Paredes, viene de una muy floja temporada, pero arrancó la nueva con una victoria de local en la primera jornada.

Probables formaciones de Pisa vs Roma

Pisa: Adrian Semper, Simone Canestrelli, Antonio Caracciolo, Daniel Denoun, Idrissa Touré, Michel Aebischer, Marius Marin, Stefano Moreo, Samuele Angori, Matteo Tramoni, Henrik Meister.

Roma: Mile Svilar, Evan Ndicka, Gianluca Mancini, Mario Hermoso, Wesley França, Kouadio Koné, Bryan Cristante, Angeliño, Stephan El Shaarawy, Evan Ferguson, Matías Soulé.

Cómo ver en vivo Pisa vs Roma

El partido será transmitido en Argentina por la plataforma Disney+.