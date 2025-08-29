Cómo ver en vivo Pisa vs Roma: horario y formaciones
El conjunto de Paulo Dybala busca otra victoria por la Serie A de Italia. Se puede ver libre y en vivo por celular.
29/08/2025 | 14:19Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo ver en vivo Pisa vs Roma: horario y formaciones
La Roma de los argentinos Matías Soulé y Paulo Dybala visita este sábado a Pisa, en el marco de la segunda fecha de la Serie A de Italia.
El encuentro se disputa desde las 15.45 horas de la Argentina en el Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani, y se podrá seguir en vivo por Disney+.
El equipo de la capital italiana, ya sin Leandro Paredes, viene de una muy floja temporada, pero arrancó la nueva con una victoria de local en la primera jornada.
Probables formaciones de Pisa vs Roma
Pisa: Adrian Semper, Simone Canestrelli, Antonio Caracciolo, Daniel Denoun, Idrissa Touré, Michel Aebischer, Marius Marin, Stefano Moreo, Samuele Angori, Matteo Tramoni, Henrik Meister.
Roma: Mile Svilar, Evan Ndicka, Gianluca Mancini, Mario Hermoso, Wesley França, Kouadio Koné, Bryan Cristante, Angeliño, Stephan El Shaarawy, Evan Ferguson, Matías Soulé.
Cómo ver en vivo Pisa vs Roma
El partido será transmitido en Argentina por la plataforma Disney+.
[Fuente: Noticias Argentinas]