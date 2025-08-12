Comesaña va por un lugar en los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati

El tenista argentino Francisco Comesaña ya se enfrenta con el estadounidense Reilly Opelka, por la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati.

Comesaña, que tiene 24 años y es oriundo de Mar del Plata, está teniendo una gran participación en el séptimo Masters1000 de la temporada, donde ya eliminó al español Jaume Munar y al ítalo-argentino Luciano Darderi.

Opelka, por su parte, derrotó en la primera ronda al boliviano Hugo Dellien, mientras que en su última presentación dio la sorpresa al eliminar al australiano y sexto preclasificado, Alex de Miñaur.

Comesaña tiene un gran desafío por delante ante Opelka, quien tiene uno de los mejores saques del circuito y se presenta como una verdadera amenaza para el argentino.

El “Tiburón” fue el único argentino que pudo meterse en la tercera ronda de este torneo.