Colón tendrá su cuarto entrenador en 2025: llega Ezequiel Medrán

FOTO: Colón tendrá su cuarto entrenador en lo que va del 2025.

La derrota de Colón frente a San Telmo por la fecha 27 de la Primera Nacional no solo profundizó su crisis futbolística, sino que también generó que la dirigencia decida finalizar el ciclo de Martín Minella.

El técnico dejó su cargo tras apenas siete partidos, con un saldo de dos victorias y cinco derrotas. Se trata del tercer entrenador que deja la institución en lo que va de 2025, confirmando la inestabilidad que atraviesa el “Sabalero” en medio de un torneo complejo y con la necesidad de mejorar resultados rápidamente.

La comisión directiva se movió con rapidez y acordó la llegada de Ezequiel Medrán, quien ya se encuentra en Santa Fe y este miércoles por la tarde tendrá su primera práctica al frente del plantel profesional en el Predio 4 de Junio.

El flamante entrenador debutará el sábado frente a Chacarita, con el desafío inmediato de levantar el rendimiento de un equipo golpeado, y la misión de cerrar de la mejor manera los siete encuentros que restan en la temporada, antes de las elecciones en el club.

Con 41 años, Medrán viene de un sólido paso por Gimnasia de Mendoza, donde dirigió 52 partidos con un balance de 25 triunfos, 19 empates y apenas 8 derrotas, llevando al “Lobo” a pelear por el ascenso.

Ahora, en Colón, contará con la colaboración de Iván Quadrini como ayudante de campo, Nicolás Salva y Fabián Della Gaspera como preparadores físicos y Paolo Olivera como entrenador de arqueros.

La apuesta de la dirigencia es clara: recuperar competitividad en el corto plazo y otorgar estabilidad a un plantel que sufrió constantes cambios de conducción en los últimos meses.

De esta manera, Ezequiel Medrán se convierte en el cuarto técnico de Colón en 2025, en un año marcado por la inestabilidad y las urgencias. El “Sabalero”, que deberá enfrentar rivales directos en la lucha por escalar posiciones, espera que esta nueva etapa logre torcer la racha adversa y devolverle al equipo regularidad en el tramo final del campeonato.

Mientras tanto, la incertidumbre por el futuro institucional persiste, ya que el desenlace de la temporada y las elecciones podrían volver a abrir el debate sobre la continuidad del nuevo entrenador.