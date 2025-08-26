Colapinto y su complicado inicio de temporada en Fórmula 1 2025 con Alpine

El piloto argentino Franco Colapinto disputará este fin de semana el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1, que será el noveno para el piloto de Alpine en lo que va del año.

Este 2025 está siendo una verdadera pesadilla para el argentino, que todavía no pudo acercarse, en cuanto a resultados, a los que logró en 2024 en Williams, escudería con la que sumó cinco puntos gracias al 8° y 10° puesto conseguido en los Grandes Premios de Azerbaiyán y Estados Unidos, respectivamente.

Colapinto, que reemplazó al australiano Jack Doohan desde la séptima fecha del campeonato, solo pudo conseguir como mejor resultado el decimotercer puesto en los GP de Mónaco y Canadá.

Además, protagonizó fuertes choques en las clasificaciones de los Grandes Premios tanto de Italia como de Gran Bretaña. En este último tampoco pudo disputar la carrera por problemas en la caja de cambios de su Alpine.

Otro de los problemas que está teniendo el pilarense con su monoplaza, que es uno de los peores de la parrilla, está relacionado a la gestión de neumáticos, ya que cada vez que cambia los compuestos a las pocas vueltas empieza a perder mucho ritmo de carrera.

Como si esto fuera poco, desde el box tampoco acompañan. Los mecánicos de la escudería francesa se caracterizaron esta temporada por las paradas extremadamente lentas que hicieron perder mucho tiempo tanto a Colapinto como a su compañero en Alpine, el galo Pierre Gasly.

De todas maneras, estas cuatro semanas de parón pudieron haberle venido bien a Alpine para afinar algunas cuestiones mecánicas y encarar de la mejor manera posible la recta final del año, con el objetivo de salir del fondo en la tabla de Constructores.

Así le fue a Colapinto en las carreras que disputó este año

GP de Italia: 16°

GP de Mónaco: 15°

GP de España: 13°

GP de Canadá: 15°

GP de Austria: 13°

GP de Gran Bretaña: no largó por problemas en su Alpine

GP de Bélgica: 19°

GP de Hungría: 18°