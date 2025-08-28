En vivo

Colapinto en la Fórmula 1: el GP de Países Bajos pone primera con las prácticas libres 1 y 2

El argentino quiere mejorar sus actuaciones de cara a la recta final de la temporada.

28/08/2025 | 09:09Redacción Cadena 3

FOTO: Colapinto va por sus primeros puntos del año.

La Fórmula 1, que cuenta con la presencia del argentino Franco Colapinto, volverá este fin de semana luego de casi un mes con el Gran Premio de Países Bajos y la actividad comenzará este viernes por la mañana, con las prácticas libres 1 y 2.

Luego de 14 fechas disputadas, el líder del campeonato es el australiano Oscar Piastri, de McLaren, quien ya sumó 284 puntos. Sin embargo, no se puede descuidar ya que su compañero de equipo, el británico Lando Norris, ganó tres de las últimas carreras y se encuentra a solo nueve puntos.

Franco Colapinto, por su parte, intentará mejorar lo hecho en los ocho Grandes Premios que lleva disputados en el 2025, donde solo pudo conseguir como mejor resultado el decimotercer puesto en Mónaco y Canadá.

Además, sus últimas actuaciones fueron una verdadera pesadilla, ya que en Gran Bretaña no pudo largar por problemas en su monoplaza, en Bélgica terminó 19° y en Hungría 18°.

La actividad en el GP de Países Bajos, que se corre en el circuito de Zandvoort, comenzará este viernes a las 7:30 de la mañana (hora de Argentina), cuando se lleve a cabo la práctica libre 1.

Solo unas horas después, a las 11, será la segunda sesión de entrenamientos que se extenderá hasta las 12 del mediodía.

Los pilotos volverán a girar recién el sábado, día en el que tendrán la última sesión de entrenamientos a las 6:30 de la mañana, mientras que a las 11 será la clasificación.

Finalmente, la carrera del GP de Países Bajos será este domingo a las 10 de la mañana.

El GP de Países Bajos podría contar con un condimento extra, ya que las probabilidades de lluvia son del 50% casi todos los días en los que habrá actividad.

Este Gran Premio se corre en el circuito de Zandvoort, que volvió a la categoría reina del automovilismo en el 2021 y que cuenta con 14 curvas y una longitud de 4,259 kilómetros.

Entre 2021 y 2023, el ganador fue el neerlandés Max Verstappen, mientras que el año pasado Norris cortó con su hegemonía.

Los horarios del GP de Países Bajos

Viernes 29/8:

  • Práctica libre 1 a las 7:30
  • Práctica libre 2 a las 11

Sábado 30/8:

  • Práctica libre 3 a las 6:30
  • Clasificación a las 11

Domingo 31/8:

  • Carrera a las 10

Lectura rápida

¿Qué evento deportivo se desarrollará este fin de semana?
El Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1.

¿Quién es el piloto argentino que participa?
El piloto argentino es Franco Colapinto.

¿Cuándo comenzará la actividad en Zandvoort?
La actividad comenzará el viernes a las 7:30 de la mañana.

¿Cómo fueron las actuaciones recientes de Colapinto?
Colapinto ha tenido actuaciones difíciles, con un mejor resultado de decimotercero en Mónaco y Canadá.

¿Cuál es la longitud del circuito de Zandvoort?
El circuito de Zandvoort tiene una longitud de 4,259 kilómetros.

[Fuente: Noticias Argentinas]

