Charles Leclerc se pronunció sobre los rumores de su salida de Ferrari en 2026

El monegasco Charles Leclerc estuvo en el centro de atención en las últimas horas debido a los rumores de su posible salida de Ferrari, impulsados por varios medios italianos. Ante esta situación, el piloto manifestó en el Media Day del Gran Premio de Canadá que "ama al equipo y desea devolverlo a la cima".

En las últimas semanas, la escudería se volvió tema de discusión después de que publicaciones como Corriere della Sera y La Gazzetta dello Sport informaron que Leclerc no se sentía satisfecho y estaba abierto a escuchar ofertas para el 2026. A esta controversia se sumó un gesto del nuevo integrante de los “Tifosi”, Lewis Hamilton, quien aparentemente dio 'like' a un comentario en redes sociales que criticaba a Ferrari, lo que avivó aún más los rumores en el ambiente deportivo.

Adicionalmente, se rumoreó que el director general de Ferrari, Frédéric Vasseur, podría ser destituido por no lograr los resultados esperados en esta temporada, lo que generó más incertidumbre en el equipo. En este contexto, Leclerc decidió romper el silencio y enfrentar las especulaciones.

“Estoy muy sorprendido, quiero decir, no tengo idea de donde salió todo esto, así que simplemente lo ignoraré”, expresó. También agregó: “Nunca he dicho nada que pueda hacer referencia a ello en las últimas carreras. En cualquier caso, lo único que no he parado de decir es lo mucho que amo al equipo y mis intenciones de devolver a Ferrari a la cima, así que estoy sorprendido”.

Leclerc hizo énfasis en la cohesión del equipo, manifestando que todos están trabajando unidos para recuperar la competitividad: “Tenemos una visión, los tres, Fred, Lewis y yo, y hemos estado trabajando para volver a ganar. Ese es nuestro plan y nos mantendremos en ello”.

El monegasco también aseguró que, aunque siente presión por los rumores, esta es parte del trabajo en un equipo de la talla de Ferrari: “Nosotros mismos nos ponemos mucha presión y hay rumores, los cuales, por supuesto, no son agradables de oír, pero la presión es normal cuando trabajas para Ferrari”.

En cuanto a su desempeño, Leclerc no tuvo una buena práctica libre el viernes, donde provocó una bandera roja al despistarse y chocar, a pesar de que había liderado antes la carrera. Sin embargo, se prepara para la clasificación del sábado y espera tener un mejor rendimiento en la carrera del domingo.