Brighton And Hove recibe al Manchester City en un duelo clave de Premier League

El conjunto de Pep Guardiola busca recuperarse tras su reciente derrota en la Premier League. Se puede ver libre y en vivo por celular.

30/08/2025 | 12:27Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Brighton And Hove vs Manchester City: horario y formaciones

El Manchester City, visita este domingo al Brighton And Hove, en el marco de la fecha 3 de la Premier League.

El encuentro se disputa desde las 10 horas de la Argentina en el estadio Amex Community Stadium, y se podrá seguir en vivo por Disney+.

El conjunto de Pep Guardiola viene de una floja temporada, y encima cayó en la segunda fecha. Su rival, en tanto, solo sacó un punto en dos presentaciones.

Probables formaciones de Brighton And Hove vs Manchester City

Brighton: Bart Verbruggen; Jan Paul van Hecke, Lewis Dunk, Maxim de Cuyper; Mats Wieffer, Carlos Baleba, Yasin Ayari, Matthew O'Riley; Yankuba Minteh, Kaoru Mitoma, Danny Welbeck

Manchester City: James Trafford; Rico Lewis, John Stones, Ruben Dias, Rayan Ait Nouri; Nico González, Tijjani Reijnders, Bernardo Silva; Oscar Bobb, Jeremy Doku, Erling Haaland.

Lectura rápida

¿Qué partido se jugará? Brighton And Hove vs Manchester City en la Premier League.

¿Quién es el entrenador del Manchester City? Pep Guardiola.

¿Cuándo se juega el partido? Este domingo a las 10 horas de Argentina.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro? En el estadio Amex Community Stadium.

¿Cómo se puede seguir el partido? En vivo por Disney+.

[Fuente: Noticias Argentinas]

