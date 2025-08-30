Brighton And Hove recibe al Manchester City en un duelo clave de Premier League

El Manchester City, visita este domingo al Brighton And Hove, en el marco de la fecha 3 de la Premier League.

El encuentro se disputa desde las 10 horas de la Argentina en el estadio Amex Community Stadium, y se podrá seguir en vivo por Disney+.

El conjunto de Pep Guardiola viene de una floja temporada, y encima cayó en la segunda fecha. Su rival, en tanto, solo sacó un punto en dos presentaciones.

Probables formaciones de Brighton And Hove vs Manchester City

Brighton: Bart Verbruggen; Jan Paul van Hecke, Lewis Dunk, Maxim de Cuyper; Mats Wieffer, Carlos Baleba, Yasin Ayari, Matthew O'Riley; Yankuba Minteh, Kaoru Mitoma, Danny Welbeck

Manchester City: James Trafford; Rico Lewis, John Stones, Ruben Dias, Rayan Ait Nouri; Nico González, Tijjani Reijnders, Bernardo Silva; Oscar Bobb, Jeremy Doku, Erling Haaland.

