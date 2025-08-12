En vivo

Alexis Zárate busca una nueva oportunidad en el fútbol tras su libertad condicional

El futbolista fue condenado por abuso sexual agravado cuando jugaba en Independiente.

12/08/2025 | 12:21Redacción Cadena 3

FOTO: Luego de obtener la libertad condicional, Alexis Zárate expresó su deseo de reinsertarse al fútbol argentino.

El futbolista Alexis Zárate, quien fue condenado a 6 años y medio de prisión por abuso sexual agravado a la novia de su ex compañero en Independiente, Martín Benítez, volvió a aparecer públicamente tras obtener la libertad condicional y expresó su deseo de “reinsertarse al fútbol argentino”.

Según se determinó en el juicio oral, la pareja se quedó en el departamento del ex Temperley luego de salir a bailar a un boliche de Quilmes y, tras quedarse dormida, Zárate ingresó a la habitación y abusó de ella.

Aún así, al no contar con antecedentes penales, el futbolista no había cumplido la pena de forma efectiva en un primer momento. Quedó privado de su libertad recién cuando se dio la condena de primera instancia.

Zárate solicitó el beneficio a la libertad condicional en enero del 2025, algo que se dio recientemente, pero por buena conducta, luego de cumplir cinco años y un mes en prisión, confirmó ante el Show de Temperley que le resta un año y tres meses.

El futbolista contó que, en sus días en la cárcel, tuvo “la chance de estudiar abogacía y aprobar el 92 % de las materias” y expresó que pudo entrenar, lo cual se convirtió en uno de sus pasatiempos.

A Temperley lo vi hermoso, cada día más lindo. Hoy trabajo en la fábrica de pastas de mi suegro y me entreno con la ilusión de volver a jugar y de reinsertarme en mi profesión”, declaró Zárate.

Lectura rápida

¿Quién es Alexis Zárate? Es un futbolista condenado a 6 años y medio de prisión por abuso sexual agravado.

¿Qué sucedió recientemente? Zárate obtuvo la libertad condicional y expresó su deseo de volver al fútbol argentino.

¿Cuándo fue condenando? La condena se dictó tras un juicio, pero no cumplió la pena efectiva de inmediato.

¿Qué hizo durante su prisión? Zárate estudió abogacía y aprobó el 92% de las materias, además de entrenar.

¿Qué planes tiene ahora? Busca reinsertarse en el fútbol y trabaja en una fábrica de pastas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

