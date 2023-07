Curazao: cuánto cuesta llegar, alojarse y transportarse en la isla

El equipo de la Gran Cadena Federal se encuentra en Curazao viviendo el sueño paraíso, con el objetivo de tender puentes con la Argentina.

Actualmente existen vuelos que transportan turistas desde Córdoba hasta la isla, con una única escala en Panamá. Los pasajes rondan los $600.000.

Respecto del alojamiento, Assan Danawi, empresario de medios de Curazao, explicó a Cadena 3 que "hay de todo tipo: departamentos, airbnb y hay casas que alquilan un cuarto, un estudio".

"Acá siempre hay alojamientos disponibles. Depende de la temporada de turismo. De octubre a abril estamos en temporada alta y vienen turistas de todas partes del mundo, mejor es reservar", dijo.

Agregó además que "no hace falta tener mucho dinero. Se puede ir al súper, comprar y hacer su propia comida". Detalló también que las playas son públicas, y que algunas cobran únicamente por el uso de las reposeras.

En lo que refiere al transporte, indicó que "hay pequeños buses que transportan gente, que van de un lado al otro. Las paradas son fijas, pero los buses te llevan donde quieras ir. No son caros, son muy económicos". También aclaró que "hay taxi para quienes puedan pagar un poco mas. Es una isla no muy grande, no es difícil llega a donde quieras ir".

Entrevista de Agustina Vivanco.

