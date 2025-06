William J. Burns lanzará un libro sobre sus años como director de la CIA

NUEVA YORK (AP) — William J. Burns, quien fue director de la CIA, trabaja en un libro que aborda su periodo al frente de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. La editorial Random House confirmó que el título de la obra será “Diplomat Spy: A Memoir of Espionage in Revolutionary Times”, aunque la fecha de publicación aún no ha sido estipulada.

Burns dirigió la CIA desde 2021 hasta 2023 y recibió un nombramiento en el gabinete por parte del expresidente Joe Biden. En una declaración, Burns indicó: “Fue un profundo honor liderar a los hombres y mujeres de la CIA, y espero en este nuevo libro iluminar su servicio extraordinario, y la conexión crucial en esta nueva era revolucionaria entre el espionaje y la diplomacia”. Como un diplomático con vasta experiencia, Burns desempeñó un papel fundamental como asesor de Biden en temas relacionados con Rusia, Ucrania y otras regiones del mundo.

Contenido del Libro

Random House describió el libro como “un relato de primera mano fascinante sobre cómo lidiar con los adversarios extranjeros más difíciles en crisis complejas, una mirada sincera a las presiones tanto personales como profesionales que implica el espionaje, y una reflexión sobre el futuro de la inteligencia en un momento de rápido cambio tecnológico y ataques implacables a las instituciones públicas”. Tales perspectivas aportarán al entendimiento del papel que juega la inteligencia en la actualidad y los desafíos que enfrenta en el escenario mundial.

Burns ha sido un actor clave en la política exterior estadounidense, y su libro promete ofrecer valiosas lecciones y experiencias adquiridas a lo largo de una carrera dedicada al servicio público y a la seguridad nacional. Esta obra no solo será un testimonio del tiempo en que lideró la CIA, sino también una ventana a los dilemas que enfrenta la inteligencia en estos tiempos tumultuosos.

