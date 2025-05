Percival Everett y Branden Jacobs-Jenkins triunfan en los Pulitzer por su innovadora exploración racista

Percival Everett y Branden Jacobs-Jenkins recibieron prestigiosos premios Pulitzer en sus respectivas categorías de ficción y drama. La novela de Everett, titulada James, reinventó la historia de Las aventuras de Huckleberry Finn desde el punto de vista de un personaje esclavizado. Este reconocimiento, otorgado en 2024, posicionó a Everett como un autor destacado en la escena literaria estadounidense.

Desde el premio PEN/Jean Stein en 2021 por su obra Dr. No, Everett ha visto un notable incremento en su popularidad. A lo largo de su carrera, ya había sido finalista del Pulitzer por su obra Telephone y su libro The Trees figuró entre los seleccionados para el Booker Prize. Antes del anuncio de los Pulitzer, había recibido el Premio Nacional del Libro y la Medalla Carnegie por su contribución a la literatura.

La visión crítica de Everett sobre las cuestiones raciales presente en su obra Erasure, lanzada en 2001, fue adaptada recientemente a una película nominada al Oscar llamada American Fiction.

El jurado del Pulitzer describió James como una "reconsideración lograda" que aborda "la absurdidad de la supremacía racial y proporciona una nueva perspectiva sobre la búsqueda familiar y la aspiración de libertad".

Por su parte, Purpose de Jacobs-Jenkins fue reconocida por su "hábil combinación de drama y comedia, explorando cómo diversas generaciones perciben y definen su herencia". Jacobs-Jenkins, quien ya había sido nominado en dos ocasiones anteriores al Pulitzer, recibió el Premio Tony al mejor reposición por su obra Appropriate el año pasado, que se centra en una reunión familiar en Arkansas, un contexto repleto de tensiones y conflictos internos.

El anuncio también destacó otros premios importantes. Jason Roberts se llevó el galardón en la categoría de biografía por su obra Every Living Thing: The Great and Deadly Race to Know All Life. En el ámbito de la no ficción, To the Success of Our Hopeless Cause: The Many Lives of the Soviet Dissident Movement de Benjamin Nathans fue aclamado como ejemplar en la categoría.

Además, dos obras recibieron el premio en categoría de historia, ambas centradas en la raza y su influencia en la historia estadounidense: Combee: Harriet Tubman, The Combahee River Raid, and Black Freedom During the Civil War de Edda L. Fields-Black, y Native Nations: A Millennium in North America de Kathleen DuVal.