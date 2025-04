Nueva investigación del museo Mauritshuis revela que dos pinturas no son de Rembrandt

El museo Mauritshuis, ubicado en La Haya, Países Bajos, realizó una investigación exhaustiva de cinco años sobre la autoría de tres obras atribuidas a Rembrandt. Según los hallazgos, dos de las pinturas analizadas no fueron creadas por el renombrado pintor neerlandés, aunque se confirma que fueron elaboradas en su taller. La controversia sobre la tercera obra persiste, dejando en la incertidumbre su autoría.

Las piezas en cuestión son 'Retrato de Rembrandt con cuello de encaje' (1629), 'Estudio de un anciano' (1655-1660) y 'Tronie de un anciano' (1630). Las dos primeras quedaron descartadas como auténticas creaciones de Rembrandt, mientras que para la tercera se siguen planteando dudas que dificultan establecer su origen con certeza.

Durante una rueda de prensa en el museo, la especialista Carol Pottasch señaló que el análisis de los paneles de madera permitió identificar similitudes con otras obras genuinas del maestro. "Al contar los anillos del árbol en los bordes de las obras, se puede observar que presentan un patrón único, similar a una huella digital, que coincide con las obras auténticas de Rembrandt", explicó Pottasch a la agencia EFE.

En 1999, se había desestimado anteriormente la autoría de 'Retrato de Rembrandt con cuello de encaje' tras descubrirse un boceto preparatorio bajo la pintura, técnica poco habitual en las obras de Rembrandt. Posteriormente, se identificó como una copia de un autorretrato temprano, cuyo original se encuentra en el Germanisches Nationalmuseum de Nuremberg, Alemania.

A pesar de la conclusión de que la obra no es original, el Mauritshuis optó por llevar a cabo una nueva investigación y una posible restauración de la pieza, aunque continúa sin conocerse el verdadero autor. Los expertos no descartan que pudiera tratarse de Gerrit Dou, un discípulo destacado de Rembrandt en Leiden.

Por su parte, 'Estudio de un anciano', aunque lleva la firma auténtica de 'Rembrandt f' (Rembrandt fecit), los investigadores recordaron que, en el siglo XVII, era común que los artistas firmaran obras realizadas por sus aprendices para facilitar su venta. La calidad de esta obra no alcanza el nivel característico del maestro y, de acuerdo con el análisis, fue ejecutada "con esfuerzo," lo que sugiere que pudo haber sido realizada por un aprendiz intentando emular a su maestro.

Al respecto, la pinacoteca afirmó: "Los ojos están borrosos, la nariz poco clara. Se observan líneas marcadas en la barbilla, como correcciones realizada durante la pintura. La obra fue creada por alguien del taller de Rembrandt", lo que se concluye a partir del análisis detallado. Esta obra, además, no ha podido ser restaurada debido a su extrema fragilidad, lo que dificultó cualquier intervención incluso con técnicas modernas.

En cuanto a 'Tronie de un anciano', no se ha emitido un juicio definitivo. Si bien una radiografía reveló modificaciones durante el proceso de pintura que podrían atribuirse a Rembrandt, y la madera utilizada proviene del mismo árbol que se empleó en otras obras del maestro, persisten dudas sobre su autoría. "Las pinceladas son algo toscas y los detalles rojos en los ojos no presentan la precisión de Rembrandt. Sin embargo, otras partes, como el gorro del anciano, están magníficamente pintadas. El fondo fue repintado con un tipo de pintura que Rembrandt no utilizaba en esa época", puntualizó el museo.

El Mauritshuis posee una de las colecciones más significativas de Rembrandt a nivel mundial. En la actualidad, se consideran auténticas once obras firmadas por el pintor, mientras que en otras siete, incluyendo las tres ahora analizadas, hay dudas o se ha determinado que no pertenecen a su autoría. Las tres obras investigadas, adquiridas en el siglo XIX por Abraham Bredius, exdirector del museo, estarán expuestas al público a partir de mediados de julio en la pinacoteca.