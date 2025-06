Neil Young presenta "Talkin to the Trees", su nuevo disco con Chrome Hearts

Neil Young lanzó su nuevo álbum titulado Talkin to the Trees, en colaboración con su banda Chrome Hearts. Este grupo está conformado por músicos conocidos por el artista, entre ellos, Micah Nelson en guitarra, Corey McCormick en bajo y Anthony Logerfo en batería, todos ellos miembros de Promise of the Real, sumándose el veterano Spooner Oldham en teclados, quien colabora con Young desde 1978.

El álbum, que se grabó en 2024 y fue editado este mes, refleja la filosofía de Young de capturar sus emociones en el momento adecuado. En él, alterna canciones con un toque folk, como la que da nombre al disco, con potentes composiciones de guitarra distorsionada, al estilo de Crazy Horse, y temas con influencias country, como Thankful y First Fire of Winter.

A pesar de que el álbum presenta momentos de gran belleza y energía, también incluye composiciones irregulares, como Silver Eagle, un homenaje a su micro de gira, y Let’s Roll Again, que critica la industria automotriz con un sonido improvisado. Family Life, una balada dedicada a su familia, precede a la dura Dark Mirage, que algunos consideran un reflejo de las tensiones familiares que surgieron tras su divorcio en 2014, el cual le permitió casarse con la actriz Daryl Hannah.

Talkin to the Trees se presenta como un disco típicamente Young: honesto, cambiante y, en algunos momentos, desparejo. A seis décadas de su debut en la música, este legendario artista continúa guiándose por su instinto, sin hacer concesiones.