"More": Pulp regresa con un álbum que combina nostalgia y actualidad

Pulp presentó "More", un trabajo que reivindica su legado junto a su evolución como banda. Luego de casi un cuarto de siglo desde su último álbum, "We Love Life" (2001), la banda liderada por Jarvis Cocker regresó con un disco que cumple con las expectativas de sus seguidores. Mientras que su antecesor fue considerado anticlimático por muchos, "More" ofrece una propuesta enriquecedora y sustancial, alejándose del mero ejercicio de nostalgia.

La perspectiva que adopta la banda al mirar hacia el pasado resulta clave. En "We Love Life", Pulp había entendido que su camino tras el auge del Britpop pasaría por la introspección y un tempo pausado; en "More", no solo retoman esa senda, sino que la profundizan, abordando la compleja relación entre el paso del tiempo y el proceso de madurar, en un ejercicio de honestidad. Este tema no es nuevo para Cocker, quien ya lo exploró en "Help the Aged" durante su juventud. Sin embargo, el tiempo ha enriquecido su discurso con una dosis de humor y ternura que son evidentes en las letras.

Musicalmente, el álbum se nutre de influencias que evocan el ciclo otoñal de la vida. Se percibe el dramatismo de Scott Walker, el hedonismo de Serge Gainsbourg, y una melancolía elegante que recuerda a Frank Sinatra. Pese a ello, la energía se mantiene intacta; los temas, probados en vivo durante la exitosa gira de reunión de 2023-2024, fueron grabados en apenas tres semanas, evitando así el exceso de solemnidad que a veces acompaña a los álbumes de regreso.

A diferencia de sus trabajos anteriores, que buscaban cortar lazos con el Britpop, "More" establece un puente entre su pasado glorioso y un presente introspectivo. La apertura con "Spike Island", nombrada en homenaje al histórico recital de los Stone Roses en 1990, comienza con una explosión de nostalgia, matizada por la autoconciencia característica de Cocker, quien canta: "Nací para actuar, es un llamado / Existo para hacer esto, gritar y señalar".

El tema "Grown Ups" representa uno de los puntos más altos del álbum. Cocker aborda con ironía la extrañeza de alcanzar la adultez, un periodo donde predominan preocupaciones por arrugas y estabilización financiera. En contraste, "Tina" resalta la vena narrativa y fantasiosa de "His 'n' Hers", combinando un tono tierno y cercano.

Aún con un hilo irónico que permanece, especialmente en el cierre "A Sunset", "More" destaca por una calidez emocional que no se experimentaba desde "Different Class". En "Farmers Market", el enamoramiento vuelve a presentarse con una magia renovada en la adultez, mientras que "Background Noise" retrata el desgaste del amor de forma cruda y honesta.

El álbum también ofrece momentos de pura urgencia, como el provocador "My Sex" y el clímax bailable "Got to Have Love", donde Cocker invita a la audiencia a "despertar y enfrentar las consecuencias". A pesar de los años transcurridos, tanto Cocker como la banda no muestran signos de agotamiento; por el contrario, la vitalidad resuena en cada tema, contrastando con las sensaciones ausentes en trabajos anteriores.

Con "More", Pulp no solo regresa, sino que se reafirma. Este disco mezcla la nostalgia del pasado con nuevas interpretaciones, demostrando que la banda todavía tiene mucho que ofrecer. Esta vez, Cocker y su equipo realmente lo hicieron bien.