El podcast Vidas Prestadas celebra su episodio 250 con Pedro Mairal como invitado

El ciclo Vidas Prestadas, creado y conducido por la periodista y escritora Hinde Pomeraniec, alcanzó este jueves 18 de septiembre su episodio número 250. La emisión contó con la participación especial del escritor argentino Pedro Mairal, quien dialogó sobre su reciente novela Los nuevos.

El programa comenzó en 2019 en Radio Nacional y desde 2024 se emite como podcast a través del canal de YouTube de Radio Con Vos y en Spotify. En estas dos últimas temporadas superó las 250 mil reproducciones y recibió a destacados autores como Leila Guerriero, Samanta Schweblin, Javier Cercas, Claudia Piñeiro, Martín Caparrós y Liliana Heker, entre otros.

Con siete temporadas en el aire, Vidas Prestadas propone “hacer una pausa en el vértigo habitual” para recorrer el mundo del libro desde la ficción, la no ficción, la industria editorial y la lectura en profundidad.

La entrevista con Pedro Mairal, programada para este jueves, se presentó como una celebración de este hito y la continuidad de un espacio que ya se consolidó en la agenda cultural argentina.