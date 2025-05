Dan Breitman se prepara para el estreno de su nueva comedia en el Multiteatro

El próximo 4 de junio, un destacado elenco de actores se presentará en el Multiteatro con la comedia "La función que sale mal", una versión renovada de "Como el culo", que circunscribió su éxito en 30 países tras su estreno en Londres en 2012. En la piel de uno de los personajes principales se encuentra Dan Breitman , conocido por su participación en producciones como "Gasoleros" y su reconocimiento con el Martín Fierro en 2014 por "Guapas". Con un elenco conformado por Diego Reinhold, Héctor Díaz, Fredy Villareal, Victoria Almeida, Gonzalo Suárez, Maida Andreanacci y Federico Ottone , la obra será dirigida por Manuel González Gil .

En una conversación reciente con Noticias Argentinas, Breitman compartió sus pensamientos sobre la obra y su experiencia en esta nueva producción. "El libro presentó cierta complejidad debido a los paréntesis que describen las acciones de la trama. Había visto la versión anterior ‘Como el culo’ y me fascinó la idea de participar en este proyecto. La propuesta de elenco fue maravillosa, repleta de talento y comediantes excepcionales. Es una obra que toca el tema de perseverar a pesar de los tropiezos y contratiempos que se presentan".

El desafío de estar en equipo

Al ser interrogado sobre su preferencia entre realizar unipersonales o trabajar en equipo, Breitman reflexionó: "Vengo de hacer un unipersonal, pero trabajar en un colectivo teatral tiene su encanto. A veces me siento caprichoso y prefiero tener el control total, pero esta obra, que representa una compañía amateur enfrentando una producción ambiciosa, me brinda la oportunidad de crecer personalmente." Resaltó la importancia de construir vínculos en estas experiencias: "Cuando se hace teatro en conjunto, se generan amistades y lazos que me reconfortan y me hacen feliz".

Expectativas sobre la respuesta del público

Breitman también expresó su optimismo respecto a la recepción del público: "No dudo que este proyecto resonará de manera positiva. La obra es brillante y siempre logra hacer reír. En tiempos donde la situación del país no es la mejor, considero que es fundamental ofrecer un espacio donde la gente pueda divertirse y sentir que están siendo representados en su lucha por salir adelante".

Los desafíos del escenario

Preguntado sobre sus experiencias en el escenario, Breitman recordó un momento complicado durante una función en Carlos Paz: "Estaba realizando la obra ‘Exit’ y en medio de una escena, me atraganté con agua. Fue una situación incómoda, donde tuve que lidiar con mis nervios, pero eso enseña que hay que seguir adelante, incluso en los momentos difíciles".

Conclusión sobre su carrera

Finalmente, Dan Breitman se mostró satisfecho con su carrera dentro de la comedia y su conexión con el público a través de su trabajo: "Siempre gestiono mis proyectos, explorar las redes sociales también es parte de mi trabajo. Aunque disfruto hacer reír, no descarto la posibilidad de emprender otros caminos artísticos en el futuro".