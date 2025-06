Bruce Springsteen presenta Tracks II: siete álbumes inéditos que sorprenden al público

El reconocido cantautor estadounidense Bruce Springsteen sorprendió al mundo musical con el lanzamiento de Tracks II: The Lost Albums, un box set que compila siete álbumes inéditos grabados entre las décadas del 80 y 90, que nunca llegaron a ser publicados.

Salvo por L.A. Garage Demos '83, que evoca el ambiente melancólico de Nebraska, los demás discos se desarrollaron con un cuidadoso enfoque y evidencian la búsqueda incesante de nuevos sonidos por parte del artista.

Entre los álbumes, destaca Somewhere North of Nashville, que se caracteriza por sus influencias de country y rockabilly; Faithless, el cual tiene un tono espiritual enriquecido por coros góspel; y Streets of Philadelphia Sessions, que presenta una fusión de sintetizadores y loops. Además, se encuentran Inyo, que incluye arreglos latinos y trompetas mariachi; Perfect World, cargado de rock visceral y coescrito con Joe Grushecky; y Twilight Hours, el cual rinde homenaje al pop orquestal de Burt Bacharach y Hal David.

Este lanzamiento muestra a un Springsteen más ambicioso y versátil de lo que muchos habían imaginado, y pone de manifiesto que estas grabaciones inéditas superan gran parte de su producción de las últimas décadas.