Sergio Berensztein

Hay frases que definen épocas. Hace ya más de 60 años, Álvaro Alsogaray, cuando era ministro de Arturo Frondizi, dijo en un momento que hay que pasar el invierno, y eso quedó ya en el lenguaje de nuestro folclore. En otra época, un ministro dijo: "El que apuesta al dólar pierde". Bueno, lamentablemente eso en la Argentina nunca ocurrió, y ese fue Lorenzo Sigaut. También quedó esa frase en nuestro acervo lingüístico.

Me parece que la de Mario Grinman, titular de la Cámara Argentina de Comercio, esto de "estamos remando en dulce de leche", define un poco cómo nos sentimos los argentinos ahora, en el día a día. Ahora, él agrega algo que es nuevo, tal vez: el horizonte de mediano o largo plazo es distinto. Es como si este esfuerzo que estamos haciendo todos, esta vez, valiera la pena. Que se ve, finalmente, no sé si la luz al final del camino, pero la idea es que el esfuerzo, si está sostenido y es generalizado, nos puede sacar de esta larga decadencia. Ojalá sí.

Me parece una frase muy interesante, bastante consensuada por lo que pude ver. Los empresarios me parece que expresan claro aval al objetivo del déficit cero y a no gastar más de lo que ingresa, pero dejaron claro que fácil no era.

No solamente eso, sino esta idea de que la economía se iba a recuperar rápidamente, algo que el Presidente hasta hace poco sostenía.