La presidencia imperial de Trump

Sergio Berensztein

En el actual panorama mediático, donde los titulares nacionales parecen converger en un mismo punto, se hace necesario reflexionar sobre las implicaciones de las acciones en curso. En este sentido, el reciente fin de semana se presentó como un momento crucial, con el presidente Donald Trump emitiendo amenazas de sanciones comerciales severas hacia Colombia. Esta advertencia se centra en el delicado asunto de las remesas, un tema que no solo afecta a la economía colombiana, sino que también toca fibras sensibles en la relación entre ambos países.

Es importante recordar que en Estados Unidos, la deportación de inmigrantes ilegales, especialmente aquellos involucrados en delitos, no es un fenómeno reciente. En este contexto, el presidente colombiano, Gustavo Petro, se manifestó en contra de recibir a estos deportados, lo que generó un conflicto diplomático considerable. Las palabras de Petro resuenan con fuerza: “No podemos aceptar una política de deportación que deshumaniza a las personas”. Este enfrentamiento pone de relieve la complejidad de las relaciones bilaterales y la presión que enfrenta Colombia ante las decisiones de hermano del norte.

La amenaza de sanciones lanzada por Trump subraya la tendencia de una presidencia que recurre a todos los recursos constitucionales y más allá, con el fin de afianzar su liderazgo y establecer nuevas normas en el ámbito internacional. La interrogante que persiste es hasta qué punto esta estrategia podría resultar efectiva. La historia reciente nos enseña que la política exterior de Estados Unidos no siempre logra los resultados esperados, y el uso de sanciones puede convertirse en un arma de doble filo.

Es evidente que el mundo tiene la capacidad de adaptarse a una globalización que no dependa exclusivamente de la influencia estadounidense, aunque el proceso no sea uniforme. Estados Unidos representa aproximadamente el 20% de la economía global, pero su hegemonía ya no es tan marcada como en épocas anteriores. La aparición de potencias como China e India ha reconfigurado el mapa económico y político a nivel mundial, desafiando el dominio estadounidense y ofreciendo alternativas a países como Colombia y Argentina.

Para Argentina, una nación con una historia de hiperpresidencialismo, el ejemplo de Trump subraya una vez más que los presidentes poseen una notable capacidad de iniciativa política. En este sentido, la voluntad y la personalidad de un líder pueden influir de manera significativa en el desarrollo de la política tanto interna como externa. La figura del presidente no solo es un símbolo de poder, sino también un actor clave en la construcción de relaciones internacionales.

Este asunto representa solo el inicio de una serie de episodios que continuarán desarrollándose. Sin duda, se seguirá observando cómo se desenvuelven estos acontecimientos en el futuro cercano. La interconexión entre las decisiones de un país y sus repercusiones en otros es más evidente que nunca, y el caso de Trump y Colombia es solo un ejemplo de cómo las políticas nacionales pueden tener un impacto global.