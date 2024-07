Scaloni se refirió a los incidentes en semis y pidió que mañana sea "una fiesta"

Lionel Scaloni habló este sábado en la tradicional conferencia de prensa en la previa de la gran final de la Copa América con Colombia y, si bien no ahondó en el once que pondrá en cancha, dejó abierta la posibilidad de repetir el mismo equipo que contra Ecuador.

"El equipo que sacaremos será el que pensamos que nos puede hacer ganar. No es una estadística que me preocupe, si juegan los mismos es porque creemos que tiene que ser ese equipo. Lo valoraremos esta tarde", sostuvo.

En ese sentido, el periodista de Cadena 3, Nicolás Mai le consultó por la inclusión de Ángel Di María en el once inicial al ser el último partido con el seleccionado nacional: "Siempre hemos decidido el equipo que sale en relación al partido. Con Ecuador pudo ser su último partido y no entró. Con errores o no, consideramos que no tenía que jugar. Al final salió bien y pudo jugar la semi y por qué no pensar que puede jugar la final".

Y agregó: "Aunque sabemos que será su último partido, siempre será el equipo por delante. Si tiene que jugar, será porque tiene que jugar, si decidimos que no, es porque pensamos el equipo por otro lado. Eso como DT es básico, pensar siempre en el partido porque hay muchos condicionantes, esperemos que vaya todo bien y que Ángel se pueda retirar dela mejor forma".

Las declaraciones de Bielsa y la defensa a los jugadores de Uruguay

“Lo dejé claro, fui el primero porque fuimios los primeros que jugamos, inauguramos el torneo y lo sigo pensando. En la segunda rueda de prensa dije que estaba todo dicho porque no había manera de arreglarlo. Tuvimos el sorteo de Copa América en diciembre y las canchas estaban en ese estado al inicio de la Copa... cómo las van a arreglar en 4 días", expresó con respecto a la crítica de los campos de juego.

"Me pareció oportuno dejar de lado eso porque sonaba a excusa. Con Ecuador jugamos en una cancha peor y seguimos. Opinamos que lo mejor era no hablar más del tema, podía ser una excusa y no la buscábamos. Pero es evidente, estoy totalmente de acuerdo en eso de los campos", sumó.

En tanto, se refirió a los incidentes entre los hinchas colombianos y los jugadores uruguayos: "Las imágenes fueron muy tristes y cualquiera que está en esa situación hubiera actuado de esa manera. Tuvimos un hecho parecido en el Maracaná que, cuando vimos que había familiares, nos tuvimos que meter al vestuario".

"No sé si hay que culpar a alguien o no, pero ver a tu familia en un tumulto o cerca, debe ser desesperante, hay que mirar un poco eso. Sobre todo los jugadores, que son los principales protagonistas. Les pedimos que sean ejemplo, pero no sé cuántos reaccionarían de otra manera cuando pasa eso. Cualquiera actuaría así. Espero que no pase”.

Por último, pidió que la final de este domingo "tendría que ser una fiesta".

"Espero que los hinchas argentinos y colombianos vivan una fiesta, lo deseo con mi corazón. Estará mi familia, estarán todas las familias y amigos, no podemos estar pensando que pueda pasar algo porque uno festejó o uno carga al otro. Tenemos que aprenderlo de una vez por todas".

Informe de Nicolás Mai, Claudio Giglioni y Marcelo Lamberti.