Di María: "Pase lo que pase el 14, creo que me puedo ir por la puerta grande"

El delantero argentino Ángel Di María se mostró emocionado tras la clasificación de Argentina a la final de la Copa América, en lo que es su último torneo continental con el elenco albiceleste.

"Di la vida siempre por esta camiseta. Hubo veces en las que no me tocó y últimamente sí. Estoy agradecido a todos los que me apoyaron", sostuvo.

Asimismo, el crack rosarino amplió: "Pase lo que pase el 14, creo que me puedo ir por la puerta grande. Entregué todo".

La selección enfrentará a Uruguay o Colombia el próximo domingo, en busca del bicampeonato de América, con transmisión de Cadena 3.