Alertas

El área será afectada por, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas poren cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. Se esperan valores deentre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Córdoba presenta, con una temperatura actual de 20°. La sensación térmica es de 21°, mientras que la humedad se encuentra en un 80%. La visibilidad es de 10,000 metros y el viento sopla a 2.57 m/s desde el noroeste. La presión atmosférica es de 1011 hPa.

El clima hoy lunes 23 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 17° y una máxima de 24°. Las condiciones climáticas estarán marcadas por la posibilidad dedurante el día, con vientos que podrían intensificarse y una humedad que se mantendrá alta. La visibilidad se mantendrá en niveles óptimos, aunque las lluvias podrían afectar temporalmente la circulación.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Córdoba seguirá variando. Para el martes 24 de noviembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 26°, con. El miércoles 25 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima alcanzará los 29°, con. El jueves 26 de noviembre, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 30°, con. Finalmente, el viernes 27 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 33°, con