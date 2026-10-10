Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este sábado 10 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en este momento.

Ahora

En la actualidad, el estado del cielo en CABA es de light rain, con una temperatura de 14°. La sensación térmica es de 14°, con una humedad del 82%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 3 m/s desde el sur.

El clima hoy sábado 10 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 14°. Las condiciones de viento son suaves, con ráfagas de hasta 3 m/s. La humedad se mantendrá alta, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Se prevén lluvias ligeras a lo largo del día, por lo que es recomendable salir preparado con paraguas.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el domingo 11 de octubre, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 15°, con cielo parcialmente nublado. El lunes 12 de octubre, la mínima será de 11° y la máxima de 15°, con nubes cubriendo el cielo. El martes 13 de octubre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 17°, con posibilidad de lluvias ligeras. Para el miércoles 14 de octubre, la mínima será de 15° y la máxima de 17°, con más lluvias ligeras. Finalmente, el jueves 15 de octubre, se pronostica una mínima de 15° y una máxima de 17°, con lluvias continuas.