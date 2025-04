El elegido por Trump para la NASA prioriza misiones a Marte antes que a la Luna

Washington (EFE).- Jared Isaacman, elegido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para dirigir la NASA, expresó el miércoles que si es confirmado en su cargo, «priorizará» las expediciones a Marte por encima de las de la Luna.

«Apostaremos por el envío de astronautas estadounidenses a Marte. En el camino, indudablemente contaremos con la capacidad de regresar a la Luna», afirmó en una audiencia ante el Senado, previo a la ratificación por parte del Congreso.

Estas afirmaciones de Isaacman marcan un distanciamiento de los objetivos de la Administración anterior de Joe Biden (2021-2025), cuyo enfoque era garantizar el retorno del ser humano a la Luna para 2027. Isaacman, en cambio, encuentra afinidad con la visión de Elon Musk, líder de SpaceX, quien busca llevar a la humanidad a Marte.

«Los estadounidenses han exigido un retorno a la Luna como parte del proceso para llegar a Marte desde 1989 y se han invertido más de 100 millones sin obtener los resultados esperados», aclaró el nominado.

No obstante, al ser cuestionado por el senador Ted Cruz, Isaacman afirmó que «sin duda» es factible iniciar de manera simultánea una misión tanto a Marte como a la Luna.

Isaacman también abordó la competencia espacial entre Estados Unidos y China, advirtiendo que es «imperativo» para el país norteamericano no quedar «en un segundo plano».

Isaacman, de 42 años, es el fundador de Draken International, que ofrece servicios aéreos para la industria militar y de defensa, y de Shift4 Payments, donde también ocupa el cargo de director ejecutivo. Según Forbes, su patrimonio asciende a 1.300 millones de dólares.

Asimismo, en septiembre pasado, se convirtió en el primer astronauta en realizar una caminata espacial privada tras salir con éxito de la cápsula Dragon de SpaceX, situada a 700 kilómetros sobre la Tierra.

Además, fue comandante de la primera misión Polaris Dawn, de la empresa aeroespacial de Musk, y asesor ejecutivo de SpaceX.

