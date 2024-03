"Fort", el líder de una banda narco peruana que copó varios barrios de Córdoba

Juan Federico

Alrededor de 155.000.000 pesos entre dólares y moneda nacional, un boliche, vehículos de alta gama, residencias que nada tenían que ver con el contexto en el que estaban emplazadas y miles de dosis de cocaína ya listas para su venta al menudeo.

El saldo del importante operativo desplegado en las últimas horas por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) termina por convertirse en una brutal muestra de cómo en los últimos años han avanzado al interior de la provincia de Córdoba organizaciones narcos cada vez más potentes. Con un despliegue territorial que algunos recién ahora comienzan a descubrir.

"Los canallas, la esperanza" es la denominación de esta banda narco peruana asentada en la ciudad de Córdoba, cuyas raíces se iban extendiendo hacia las Sierras Chicas. En total, se ejecutaron 29 allanamientos que culminaron con 14 detenidos, 13 de ellos de nacionalidad peruana.

Su líder, apodado "Fort", residía en una cómoda vivienda de Unquillo, a pocos minutos de barrio Nueva Esperanza, una zona que muestra un descomunal crecimiento sobre el que pocos pueden dar explicaciones concretas. Su apodo hace referencia a Ricardo Fort, el acaudalado personaje mediático que irrumpió en la televisión argentina años atrás.

En barrio Nueva Esperanza está emplazado el boliche "Libertad", uno de los epicentros de esta banda, según surge de la investigación liderada por el fiscal Carlos Cornejo. A ese centro nocturno llegaban reconocidos artistas de Perú, que viajaban hacia la periferia de la ciudad de Córdoba a cambio de abultadas sumas de dinero, de acuerdo a lo que confiaron los sabuesos antidrogas.

Los allanamientos se concentraron en diferentes domicilios de una franja ancha del noroeste de la ciudad de Córdoba: Nueva Esperanza, Nuevo Progreso, Policial Anexo, Villa 9 de Julio, Villa Urquiza y San Ignacio. También hubo procedimientos en otros puntos de la ciudad, como Villa El Libertador, Alto Alberdi, Villa Páez, Alberdi y El Pueblito (Las Violetas), además de los domicilios de Unquillo y Saldán.

O sea, un despliegue territorial notable de esta banda.

La enorme mancha urbana conformada por los barrios IPV Argüello, Monja Sierra, Nueva Esperanza, Nuevo Progreso, Autódromo y Sol Naciente hace tiempo que muestra una reconfiguración social y material que llama mucho la atención. Se trata de un sector emplazado entre la avenida Donato Álvarez y los countries cuyo acceso está ubicado sobre la avenida Padre Luchesse.

Casas de dos o tres pisos, con aberturas de aluminio y grandes reflectores, asoman en medio de un contexto social de fragilidad. En el medio, irrumpen nuevas canchas de fútbol barriales, llamativos boliches nocturnos y una superposición de corralones que delatan el crecimiento veloz de todo ese sector. Camionetas 4x4 transitan esos pasillos en medio de carreros que buscan ganarse una moneda a diario revolvieron cartones entre la basura.

Esta descripción lejos está de concentrarse en esa porción de la ciudad de Córdoba. Transitar por los cuatro puntos cardinales de la Capital permite encontrar en otros sectores un desarrollo urbano similar.

Las conjeturas y las suspicacias no son meros prejuicios: quienes todos los días caminan esas calles de tierra hace ya un tiempo que están advirtiendo sobre un copamiento territorial que responde a otras lógicas. No se trata sólo de un asunto de extranjeros, sino que estas bandas aparecen asociadas a cordobeses que los proveen de los recursos necesarios para su expansión. Suponer, a esta altura, que el narcotráfico es un asunto de "otros" termina siendo tan ingenuo como necio.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La pretendida "hostilidad" contra el narco, que declaman los funcionarios públicos, hoy es una realidad inversa: los vecinos de estos barrios quedan a merced de la "hostilidad" de los traficantes, que a fuerza de violencia imponen su código de miedo y silencio. La oferta de droga se multiplica, como los adictos al "pipazo", la cocaína de mala calidad cortada con otras sustancias que los jóvenes fuman mientras se queman los dedos, la boca y se pierden en sueños que terminan por convertirse en verdaderas pesadillas para sus familias.

La investigación que llegó a "Fort" y a sus presuntos cómplices por ahora es de narcomenudeo: "quioscos" y venta de cocaína en dosis. Aún faltan eslabones para completar toda la trama: cómo trafican la droga, quiénes son los proveedores, de qué manera se realiza la distribución y cuáles son los mecanismos que tienen para enjuagar los enormes dividendos que obtienen.

Al negocio de la venta de drogas le suman otros emprendimientos. La presencia de un boliche en medio de un barrio de acceso complicado no es sólo una pantalla. Se trata de otro fenómeno asociado al avance narco en Córdoba que ya se ha advertido en otras investigaciones.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los traficantes y otros delincuentes detectaron, durante la época de la pandemia, que era muy rentable generar sus propios espacios de diversión nocturna en los mismos territorios que dominan. Allí, pueden ir menores y mayores, venden alcohol hasta cualquier hora y tienen todo dispuesto para repartir la droga. Incluso, en redes sociales promocionan sin ningún tipo de pudor qué días y a qué hora abren las puertas. Por lo general, no reciben controles que puedan incomodarlos.

El copamiento territorial se torna cada vez más completo: ya no es sólo tener "quioscos" para vender droga, sino que terminan por controlar hasta la actividad nocturna, con un ejército de "soldaditos" de día y de jovencitas que emplean de noche en esos centros.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Hace unos pocos años, al advertir que entre las bandas narco peruano-cordobesas comenzaba a aflorar una disputa callada (o, al menos alejada de los ojos de las autoridades), el Ministerio Público Fiscal de Córdoba decidió concentrar todas las investigaciones en una sola fiscalía, que en ese momento estaba a cargo de Gustavo Dalma.

Fue un equipo de Investigaciones Criminales de la Policía de Córdoba el que se abocó a generar un mapa de casos interconectados y, sobre todo, a intentar poner nombres propios a esta guerra.

Así, se comprobó que, tras una intensa lucha, dos grandes grupos oriundos de Perú se habían dividido buena parte del territorio cordobés: "La Hermandad" y "Los Zorritos" o "los Zeta".

"Los Zorritos" tenían base en La Paternal, ciudad de Buenos Aires. De allí, se ramificaron hacia las ciudades de Córdoba y San Francisco, además de Frontera, en Santa Fe.

Mientras que "Los Zorritos" se movían, sobre todo, por la zona de los barrios Güemes, Observatorio, Bella Vista y Villa El Libertador, "La Hermandad" tenía mayor presencia en Maldonado, en Alberdi, en Marechal y en Providencia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Tras ellos, comenzó a asomar una tercera banda, "Los Gallitos" (con base en Nueva Esperanza y Alta Córdoba), que incluso trajeron a un sicario desde Perú para ejecutar un resonante crimen en medio de una "chuleteada" en la zona de Las Violetas. La investigación que en ese momento encabezó otro fiscal, Juan Pablo Klinger, terminó por generar una alerta potente al interior del sistema de seguridad de Córdoba sobre el auge de estos grupos criminales.

“El chabón se metió con la mujer de un narco, de alguien jodido, y ahí fueron y lo mataron”, contó un testigo con una naturalidad que dejó expuesto cómo se había agigantando la espiral violenta en medio de toda esta trama.

“Les tengo miedo... porque venden droga, son gente peligrosa y, cuando tienen problemas como estos, ellos te matan, no les interesa nada, esa gente es así. No sé qué pueden hacer. No les interesa matarte”, agregó otro vecino ante los investigadores.

Meses atrás cayó una cuarta organización narco con raíces peruanas, cuyo líder vivía en una generosa casa de barrio Parque Chacabuco, a metros del shopping de Villa Cabrera.

A estos grupos, ahora se le suma el auge (y la caída) de "Los canallas, la esperanza", cuyo despliegue territorial no deja de asombrar.

No son los únicos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Nosotros nos hemos enterado sólo de unos pocos casos, pero sabemos que entre estas bandas hubo varios secuestros, muy violentos. En todos los casos, pedían dinero o droga, o directamente buscaban que las víctimas se cambiaran de banda y comenzaran a trabajar para ellos", confió tiempo atrás un investigador judicial.

Y agregó otro dato revelador: tras la caída de los cabecillas luego de las primeras investigaciones a gran escala, estas bandas comenzaron a disgregarse. Pero no desaparecieron, sino que se multiplicaron en células.

Cuando el fiscal Dalma fue ascendido como fiscal de Cámara, quedó sin efecto aquel grupo especial de policías que se dedicaban a investigar la multiplicación de estas bandas organizadas. Mientras tanto, el copamiento territorial continuó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/