El hombre chileno acusado del femicidio en barrio General Paz tenía antecedentes

Juan Federico

El hombre de 39 años, oriundo de Chile, acusado de matar a golpes y a puñaladas a su novia cordobesa de 34 años en un departamento de barrio General Paz, en la ciudad de Córdoba, el pasado domingo, ya tenía antecedentes por violencia de género en su país natal.

Se trata de Felipe Herrera Larenas, un ingeniero comercial, que en agosto de 2022 fue condenado a 250 días de prisión por lesionar a su expareja en Chile.

Pero antes, en 2021 ya había sido condenado por agredir a otra expareja.

Fue a raíz de este doble antecedente que en su momento la Corte Suprema de Chile denegó un recurso interpuesto por su defensa, en el que solicitaba trocar la última condena de poco más de ocho meses de prisión por una multa.

"A menos de un mes después que fue condenado por hechos en contexto de violencia intrafamiliar, cometió este nuevo hecho con las mismas características", subrayaron los jueces.

Tras cumplir con aquella condena, Herrera Larenas viajó a Córdoba, donde se instaló.

Fue la primera denunciante quien ahora recordó el tormento a la que la sometió Herrera Larenas. En una entrevista brindada a la prensa chilena, contó que un día quien en ese momento era su novio la golpeó e intentó dejarla encerrada en el departamento en el que convivían, situación de la que ella pudo salvarse tras llamar por teléfono a su madre, que fue en su auxilio.

"Él me ahorca y me asfixia hasta que pierdo el conocimiento. En ese momento sentí que él me quería matar, no había otra en su ser de lo que él quería hacer", rememoró la mujer en una entrevista televisiva.

El femicidio de Christelle Verónica Heredia ocurrido el domingo último en barrio General Paz ha generado mucha repercusión en Chile, ya que los medios de ese país recordaron los antecedentes del ahora detenido en Córdoba.

Ante esto, la madre de Herrera Larenas se expresó de manera escueta ante los medios y dijo que su hijo no era un "monstruo". "Él está diagnosticado con bipolaridad y trastorno de personalidad. No se trata de un monstruo, sino que una persona que está psiquiátricamente enferma", señaló la mujer.

Desde el domingo, Herrera Larenas permanece detenido acusado de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.

De acuerdo a la investigación judicial y policial, ese día, minutos después del mediodía, la Policía llegó hasta el primer piso de un edificio de Catamarca 1061, ya que los vecinos habían llamado al 911 porque escuchaban gritos desde el interior de uno de los departamentos.

Al tocar la puerta señalada, se asomó Herrera Larenas, quien visiblemente alterado les señaló una habitación donde estaba Christelle, acostada en una cama y tapada con un buzo. De inmediato, los agentes se dieron cuenta de que la joven presentaba diferentes puñaladas y otros golpes. Luego, un servicio médico constataría que ya estaba sin vida.

Herrera Larenas, quien también se habría cortado en los brazos, quedó detenido de inmediato. Fue trasladado primero al Hospital de Urgencias y luego a la cárcel.

Al conocer el femicidio de Christelle, una joven que trabajaba en una conocida cafetería de la avenida Rafael Núñez, sus amigas recordaron que Herrera Larenas la venía sometiendo a diferentes tipos de maltratos desde hacía un tiempo. Al parecer, él la amenazaba con quitarse la vida si ella cortaba el vínculo que tenían. No obstante, desde la Justicia de Córdoba indicaron que no existían denuncias previas por violencia de género.