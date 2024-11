Confesaron tres de los acusados de una megaestafa frente a la Jefatura

Tres de los 12 acusados de haber formado una banda que habría generado una megaestafa con la venta fraudulenta de motos confesaron en las últimas horas y acordaron un juicio abreviado, en el que fueron condenadas. Para concretar la maniobra, los sospechosos habían emplazado un local frente a la Jefatura de la Policía de Córdoba.

De acuerdo a lo que se resolvió en el Juzgado de Control N° 5, a cargo de Carlos Lezcano, tres de los acusados acordaron una pena de tres años de prisión condicional. Fueron encontradas responsables los delitos de asociación ilícita y estafas reiteradas.

Se trata de la investigación que en su momento lideró el fiscal José Mana, que en total llevó a 12 acusados a juicio. Todos, acusados de pertenecer a una organización delictiva dedicada a cometer fraudes en el rubro de compra y venta de motos.

Según consta en la causa, bajo la denominación “Nahh SAS", la concesionaria se instaló y comenzó a funcionar en un local ubicado en Santa Fe 275 -justo al frente de la Jefatura de la Policía de Córdoba-.

A través de medios masivos de comunicación y de redes sociales, "realizaba publicidad engañosa a efectos de atraer la atención de potenciales clientes/víctimas para inducirlas a contratar con ellos y que efectúen disposiciones patrimoniales en su perjuicio y a favor de la banda, atento la falsa creencia de que a través de esta ''empresa'', existía la posibilidad real de adquirir motocicletas 0 km de cualquier marca y modelo, prácticamente en forma inmediata y en condiciones financieras beneficiosas, esto es, abonando el precio en cuotas fijas sin interés (en 12, 18, 36 y 48 cuotas fijas), sin intervención de bancos ni instituciones financieras, sin la exigencia de presentar garantías, antigüedad laboral (recibos de sueldo) o demostrar capacidad crediticia (si las personas se encontraban insertadas en los registros del Seven o el Veraz) y con la posibilidad de acceder al plan tan sólo con la presentación del D.N.I., obteniendo a la vez múltiples beneficios y bonificaciones que a posteriori no se concretaban".

Pero bajo diferentes excusas, nunca entregaban la moto vendida, en la mayoría de los casos, porque aducían tener trabas en las importaciones.

"Decían que a los 45 días, te entregaban la moto que pedías, financiada en cuotas fijas y sin interés. Firmé contrato y pagaba cuotas fijas de 22 mil pesos. Yo preguntaba todos los meses que iba a pagar si me iban a entregar la moto y me decían que sí. Me dijeron que me la iban a llevar a mi casa. En un momento, cuando ya debía efectuarse la entrega de la moto, los grabé porque sospechaba la estafa. Ahí me dijeron que lo que yo había comprado aumentó de precio y que la moto que antes, de contado salía 800 mil pesos, ahora salía un millón de pesos. Las cuotas se iban más altas. Las cuotas eran de 70 mil pesos para que pudieran entregarme más adelante el vehículo, que para mí era imposible pagar”, contó uno de los denunciantes en su momento.

Cuando el fiscal Mana ordenó los allanamientos y las detenciones, en mayo del año pasado, la banda operaba las concecionarias Noah (la de la ciudad de Córdoba -frente a la Jefatura de Policía- y en Villa Carlos Paz) y Neah (en Cosquín y La Falda), además de la sede de Nea en Fontana, Chaco.

En esta última provincia, en 2021 Defensa del Consumidor había intimado a la firma a cesar con las "conductas abusivas". "Entre esos presuntos hechos figuran que el proveedor no brindaba la suficiente información relativa a la contratación y a las cláusulas estipuladas en la contratación de los bienes que la empresa ofrece, específicamente en las operatorias en cuotas", se indicó en aquella resolución.

Los acusados son: Dante Daniel Martino, su esposa Andrea Verónica Luque, David Ezequiel González, Dimas Leonardo Serrano, Mauro Martín Martino, Gonzalo Abel Montes, Rodrigo Agustín Montes, Analía Soledad Torres, Cristian Torres, Ana Lía del Rosario Khairallah, Abril Agustina Silva y Raúl Edgardo Acosta.

En el juicio abreviado que se celebró ahora, las tres acusados que confesaron fueron Dimas Leonardo Serrano, Abril Agustina Silva y Cristian Torres. El resto aguardará el juicio oral y público.

Los sindicados como presuntos jefes de la banda, Martino, Luque y González, permanecen con prisión preventiva.

Informe de Juan Federico.