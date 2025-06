Después del ataque de EE.UU., ¿dónde está el uranio enriquecido de Irán?

En una escalada sin precedentes, el sábado 21 de junio, Estados Unidos llevó a cabo ataques aéreos contra tres instalaciones nucleares clave de Irán: Fordow, Natanz e Isfahan, en lo que el presidente Donald Trump denominó “Operación Martillo de medianoche”.

Según Trump, los sitios fueron “completamente obliterados” para neutralizar el programa nuclear iraní, acusado por EE. UU. e Israel de avanzar hacia la producción de armas nucleares, algo que Irán niega.

Sin embargo, a días de los ataques, la información disponible revela un panorama lleno de interrogantes sobre el impacto real, el destino de 400 kg de uranio enriquecido y las posibles intenciones futuras de Irán.

El uranio enriquecido es uranio cuyo contenido de isótopo uranio-235 (U-235) ha sido aumentado mediante un proceso de enriquecimiento.

En la naturaleza, el uranio contiene aproximadamente un 0.7% de U-235 y un 99.3% de uranio-238 (U-238), pero para usos como la generación de energía nuclear o armas nucleares, se necesita una mayor proporción de U-235, ya que este isótopo es el que puede sostener una reacción de fisión nuclear en cadena.

Proceso de enriquecimiento:

El enriquecimiento implica separar el U-235 del U-238, lo que se logra mediante técnicas como:

Centrifugación de gas: Se convierte el uranio en hexafluoruro de uranio (UF6) y se hace girar en centrífugas para separar los isótopos según su masa.

Difusión gaseosa: Similar, pero usa barreras porosas para separar los isótopos.

Niveles de enriquecimiento:

Uranio de bajo enriquecimiento (LEU): Contiene entre 3-5% de U-235, usado en reactores nucleares comerciales.

Uranio altamente enriquecido (HEU): Contiene 20% o más de U-235, usado en reactores de investigación o armas nucleares (típicamente >90% para estas últimas).

Usos:

Energía nuclear: Combustible para reactores.

Armas nucleares: Material fisionable para bombas.

El enriquecimiento es un proceso costoso y tecnológicamente complejo, regulado internacionalmente debido a su potencial uso en armas nucleares.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

1

¿Destruyeron los ataques de EE.UU. las instalaciones nucleares de Irán, especialmente Fordow?

Los ataques, ejecutados con bombarderos furtivos B-2 que lanzaron 14 bombas antibúnkeres GBU-57 de 30,000 libras (13,600 kg) sobre Fordow y Natanz, y más de dos docenas de misiles crucero Tomahawk contra Isfahan, causaron daños significativos, según el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto de EE. UU.

Imágenes satelitales de Maxar Technologies muestran cráteres y escombros en Fordow, un sitio fortificado bajo una montaña cerca de Qom, y un cráter de 5.5 metros sobre la sala de enriquecimiento subterránea en Natanz.

En Isfahan, se dañaron edificios relacionados con la conversión de uranio y entradas a túneles de almacenamiento.

Sin embargo, la evaluación del daño en Fordow, situado a 80-90 metros bajo tierra, es incierta debido a su profundidad.

Aunque Trump afirmó que las instalaciones fueron “totalmente destruidas”, expertos como David Albright, del Institute for Science and International Security, señalan que los misiles Tomahawk no pueden penetrar complejos subterráneos profundos como Fordow, y la confirmación del daño a las centrífugas de enriquecimiento sigue pendiente.

La Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA) reportó cráteres visibles en Fordow, pero no pudo evaluar el impacto subterráneo, y no se detectaron liberaciones de radiación, lo que sugiere que el daño podría no ser tan extenso como afirmó EE. UU. Irán, por su parte, minimizó los daños, con un político local en Qom afirmando que fueron “superficiales”.

2

¿Tiene Irán una nueva instalación secreta de enriquecimiento de uranio?

Antes de los ataques, Irán afirmó haber construido un tercer sitio de enriquecimiento en una “ubicación segura e invulnerable”, posiblemente bajo la montaña Kuh-e Kolang Gaz La, al sur de Natanz.

Según un analista citado por The New York Times, este sitio podría estar equipado con centrífugas avanzadas, capaces de producir uranio enriquecido para 19 bombas nucleares en tres meses si estuviera operativo.

Sin embargo, no hay confirmación independiente de su existencia o funcionamiento.

La IAEA no ha reportado inspecciones recientes en este supuesto sitio, y la falta de transparencia de Irán alimenta las especulaciones sobre su capacidad nuclear encubierta.

3

¿Dónde está escondida la reserva de uranio enriquecido de Irán?

La IAEA confirmó que Irán poseía 400 kg de uranio enriquecido al 60%, a pocos pasos del 90% necesario para armas nucleares.

Sin embargo, tras los ataques, EE. UU. y la IAEA reconocieron que desconocen su ubicación actual.

Imágenes satelitales previas al ataque mostraron 16 camiones fuera de Fordow, lo que sugiere que Irán trasladó el uranio y posiblemente equipos clave días antes, anticipándose a los bombardeos.

Una fuente iraní senior afirmó a la agencia Reuters que la mayor parte del uranio enriquecido de Fordow fue reubicado, aunque esto no ha sido corroborado.

Por otro lado, el senador estadounidense Markwayne Mullin afirmó que la inteligencia de EE. UU. indica que el material nuclear no fue movido de Fordow antes del ataque, creando una contradicción.

La desaparición de estos 400 kg, suficientes para llenar los maleteros de 10 autos, plantea temores de que Irán esté ocultando su reserva para proteger o avanzar su programa nuclear.

4

¿Decidirá Irán abandonar su programa nuclear o buscar un disuasivo nuclear?

Los ataques han dejado a Irán en una encrucijada. Por un lado, la destrucción parcial de sus instalaciones podría llevar a sus líderes a considerar que continuar el programa nuclear es inútil frente a la capacidad militar de EE. UU. e Israel.

Por otro, la vulnerabilidad de sus defensas, expuesta por los ataques, podría reforzar la idea de que un arma nuclear es la única garantía contra futuras agresiones.

Ejemplos como Rusia y Corea del Norte, que han utilizado arsenales nucleares como disuasión, podrían influir en esta decisión.

La respuesta de Irán ha sido ambigua. El ministro de Relaciones Exteriores negó un alto al fuego tras el anuncio de Trump, y Hossein Shariatmadari, editor del periódico conservador Kayhan, advirtió que Irán tomaría represalias.

Además, Irán solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, denunciando los ataques como una violación del Tratado de No Proliferación Nuclear.

Esto sugiere que Irán podría redoblar esfuerzos para proteger o reconstruir su programa nuclear, posiblemente en sitios secretos como el reportado cerca de Natanz.

Conclusión

Los ataques de EE. UU. del 21 de junio de 2025 infligieron daños significativos a las instalaciones nucleares de Irán, pero la narrativa de una “obliteración total” choca con la incertidumbre sobre Fordow y la desaparición de 400 kg de uranio enriquecido.

La posible existencia de un nuevo sitio de enriquecimiento y la falta de claridad sobre el material nuclear sugieren que Irán podría estar reubicando su programa para mantenerlo activo.

Mientras la IAEA lucha por evaluar el daño y rastrear el uranio, el mundo observa si Irán optará por la moderación o por acelerar su búsqueda de un disuasivo nuclear, en un contexto de creciente tensión con EE. UU. e Israel.

La ausencia de un monitoreo claro y las contradicciones en los informes de ambos lados alimentan el riesgo de una escalada aún mayor en la región.