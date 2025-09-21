El toque de Albon a Colapinto que le arruinó la carrera en Baku al argentino
El pilarense de Alpine sufrió un toque de su ex compañero de equipo en Williams y se retrasó en el clasificador. Video.
21/09/2025 | 10:37Redacción Cadena 3
FOTO: Colapinto sufrió ante la vehemencia de Albon.
El piloto argentino Franco Colapinto sufrió un toque de su ex compañero de equipo en Williams Alex Albon y se retrasó en el clasificador.
Albon fue sancionado con una penalización de 10 segundos ya que los comisarios deportivos lo responsabilizaron por el toque.
Colapinto terminó en el 19 y último lugar en la carrera.
