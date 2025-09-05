Colapinto terminó último en la segunda práctica libre y se quejó del calor

FOTO: Franco Colapinto terminó último en la FP2 del GP de Monza.

El piloto argentino de la escudería Alpine, Franco Colapinto, mostró su malestar con las altas temperaturas en el inicio del fin de semana en el Gran Premio de Monza en Italia.

Luego de terminar último en la segunda práctica libre que tuvo lugar este viernes, el oriundo de Pilar aseguró que el calor en Italia "viene mal, se sobrecalientan mucho las gomas. Viene mal pero trataremos de mejorar".

NOTICIA EN DESARROLLO…