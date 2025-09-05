Colapinto terminó último en la segunda práctica libre y se quejó del calor
El piloto argentino no participó de la primera. En su lugar lo hizo el estonio Paul Aron.
05/09/2025 | 13:42Redacción Cadena 3
FOTO: Franco Colapinto terminó último en la FP2 del GP de Monza.
El piloto argentino de la escudería Alpine, Franco Colapinto, mostró su malestar con las altas temperaturas en el inicio del fin de semana en el Gran Premio de Monza en Italia.
Luego de terminar último en la segunda práctica libre que tuvo lugar este viernes, el oriundo de Pilar aseguró que el calor en Italia "viene mal, se sobrecalientan mucho las gomas. Viene mal pero trataremos de mejorar".
NOTICIA EN DESARROLLO…
Lectura rápida
¿Quién es el piloto mencionado?
El piloto mencionado es Franco Colapinto.
¿En qué evento se encuentra compitiendo?
Se encuentra compitiendo en el Gran Premio de Monza.
¿Cuál fue su posición en la segunda práctica libre?
Terminó en la última posición en la segunda práctica libre.
¿Qué opinó sobre las temperaturas?
Colapinto expresó que el calor afecta el rendimiento y causa sobrecalentamiento en las gomas.
¿Cuál es su objetivo tras esta práctica?
Su objetivo es mejorar el rendimiento durante el resto del fin de semana.
[Fuente: Noticias Argentinas]