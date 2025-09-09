Colapinto regresa al circuito callejero de Bakú en busca de puntos

Tras un fin de semana complicado en Monza, donde la falta de potencia del motor Renault de Alpine dejó a Franco Colapinto fuera de la lucha por los puntos, ya piensa en lo que viene.

El piloto argentino finalizó 17° en el Gran Premio de Italia, sin poder sumar en lo que va de la temporada 2025. Sin embargo, lo que viene lo motiva especialmente: la Fórmula 1 se traslada al Gran Premio de Azerbaiyán, en el circuito callejero de Bakú, una pista muy especial para el pilarense.

El trazado azerí es el mismo en el que Colapinto logró su mejor resultado en la Fórmula 1 y sus primeros puntos en la categoría. En 2024, a bordo de un Williams, el bonaerense clasificó 9° y finalizó 8°, consiguiendo así sus primeras cuatro unidades en el campeonato y convirtiéndose en el octavo argentino de la historia en puntuar en la F1.

Para el joven de 21 años, Bakú trae recuerdos imborrables: allí se repuso de un golpe en los entrenamientos y capitalizó el choque entre Carlos Sainz y Sergio Pérez en las vueltas finales para terminar en el Top 10.

Este año, Colapinto buscará repetir la hazaña, pero esta vez con Alpine. La acción del Gran Premio de Azerbaiyán se disputará entre el viernes 19 y el domingo 21 de septiembre.

La primera jornada tendrá dos entrenamientos libres, mientras que el sábado se llevará a cabo la FP3 y la clasificación.

La carrera será el domingo desde las 08:00 (hora argentina), en un circuito que exige al máximo a pilotos y autos: curvas de 90 grados, zonas estrechas como la famosa “del Castillo” y largas rectas en las que se alcanzan velocidades de hasta 360 km/h.

El desafío no será menor: el circuito de Bakú es conocido por su dificultad y por los frecuentes incidentes que suelen dejar fuera de carrera a varios pilotos.

Sin embargo, Colapinto llega motivado y con la confianza de haber encontrado un buen ritmo en las últimas competencias, además de superar a su compañero Pierre Gasly en clasificación en Monza.

Para el argentino, será la gran oportunidad de romper la sequía de puntos y demostrar que puede ser competitivo con Alpine en la parte media de la parrilla.