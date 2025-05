Colapinto, a Cadena 3: "El auto se paraba, mañana haremos una mejor estrategia"

El piloto argentino Franco Colapinto expresó su profunda decepción tras una jornada frustrante en las sesiones de clasificación de este sábado, donde un fallo en la transmisión de su monoplaza lo dejó sin chances de avanzar a la Q2.

En diálogo con Cadena 3, la radio de la Fórmula 1 en Argentina, el joven de 22 años relató los problemas técnicos que lo obligaron a apagar el auto y resignar una oportunidad clara de meterse entre los 15 mejores.

"Estaba todo dado para pasar a Q2. Veníamos bien, teníamos un buen auto, pero es una pena, no se movía, no tenía drive. No entraban los cambios y el equipo me dijo que lo apagara", explicó Colapinto a la emisora desde la zona mixta.

El inconveniente técnico ocurrió en un momento clave, cuando el piloto estaba a punto de realizar su último intento en la Q1. Según detalló, el auto perdió tracción y no respondía desde el volante, lo que lo llevó a detenerse al final de la calle de boxes, aprovechando la leve pendiente para moverlo por inercia hasta un costado.

La frustración de Colapinto es comprensible: su vuelta previa lo había dejado en una posición competitiva, a solo 195 milésimas de segundo del puesto 15, el último que clasificó a la Q2. Sin embargo, el fallo mecánico lo relegó al puesto 19, a la espera de posibles penalizaciones de otros pilotos que podrían alterar la grilla.

La decepción fue aún mayor al contrastar su resultado con el de su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, quien logró avanzar hasta la Q3 y clasificó en el décimo lugar, demostrando el potencial del auto.

"Es una pena, hay que tratar de entender qué pasó y enfocarnos ahora en mañana", afirmó Colapinto, mostrando su intención de dejar atrás el traspié y concentrarse en la carrera.

Sobre cómo remontar desde el fondo de la grilla, el argentino señaló: "Vamos a intentar hacer un buen trabajo, armar una buena estrategia y enfocarnos en la carrera". A pesar del revés, Colapinto no perdió el apoyo del público, que lo ovacionó mientras regresaba cabizbajo a su box, levantando la mano en señal de agradecimiento.

El equipo Alpine trabaja ahora contrarreloj para identificar y solucionar el problema en la transmisión del monoplaza de Colapinto, con el objetivo de garantizar un rendimiento competitivo en la carrera del domingo.

Informe de Fernando Barrionuevo, enviado especial de Cadena 3 a España.