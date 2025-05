Briatore habló sobre el futuro de Colapinto: "No hay límite para sus carreras"

Por si quedaban dudas sobre el futuro de Franco Colapinto en Alpine, Flavio Briatore se encargo de despejar este viernes cualquier tipo de interrogante y dejó varias frases interesantes sobre lo que espera del piloto argentino.



El director de la escudería francesa, con experiencia al frente de Benetton y Renault en el pasado, llegó a Imola con un mensaje claro y directo. También se refirió al rendimiento del australiano Jack Doohan, donde el pasado jueves dos pilotos habían cuestionado la decisión.

El futuro de Franco: "No hay límites para sus carreras".

El comunicado inicial de Alpine indicaba que Colapinto competiría por las próximas cinco carreras, pero Briatore desestimó ese límite con su característico estilo. “Franco hará las carreras que tenga que hacer. Leí que tendrá cinco carreras, pero no, no hay límite para sus carreras”, aseguró a Sky Sports, dejando la puerta abierta a un futuro más extenso para el oriundo de Pilar.

Briatore no se anduvo con rodeos al detallar lo que espera de Colapinto: “Tiene que ir rápido, no chocar y sumar puntos. Sólo le pedí estas tres cosas, no le pido diez. Si él hace lo correcto, conducirá para siempre”.

Special moments before Franco's first session ?? pic.twitter.com/0xtK1I61rW — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 16, 2025

El ascenso de Colapinto, sin embargo, dejó a Jack Doohan relegado al rol de piloto reserva, una decisión que no pasó desapercibida. Briatore no dudó en mandar un mensaje al australiano: “Tengo que decir que también esperaba más de Jack Doohan, tal vez necesita un descanso”. La frase, cargada de subtexto, sugiere que Doohan deberá trabajar duro para recuperar su lugar en la parrilla.

La llegada de Briatore a Alpine marca un punto de inflexión para el equipo, que busca recuperar protagonismo en la Fórmula 1. Con su visión estratégica y su capacidad para tomar decisiones audaces, el italiano parece dispuesto a dejar su huella. Al igual que el piloto argentino en la pista.

