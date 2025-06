Vista privilegiada: así se vio el gol de Messi desde la perspectiva del árbitro

Lionel Messi anotó un golazo de tiro libre ante el Porto para que el Inter Miami se lleve sus primeros tres puntos en el Mundial de Clubes.

A los nueve minutos del segundo tiempo, el astro argentino se encargó de patear un tiro libre desde el borde del área para su equipo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Messi pateó al palo donde se encontraba el arquero portugués Claudio Ramos que nada pudo hacer para evitar el gol de la victoria de las “Garzas”.

En este Mundial de Clubes, se implementó la cámara desde la perspectiva del árbitro, la cual es utilizada para algunos goles y faltas en el torneo.

/Inicio Código Embebido/

REF CAM: best view in the house to witness Messi greatness ??



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #MIAFCP pic.twitter.com/ML6YTXmaLC