Real Madrid no pudo con el Al Hilal y empató sorpresivamente en su debut

Real Madrid y Al Hilal Riyadh empataron en el marco del partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo H, del Mundial de Clubes 2025. El encuentro se jugó en el Hard Rock Stadium de Miami.

El "Merengue" y el conjunto árabe igualaron 1-1 con goles de Gonzalo García para los españoles y Ruben Neves para el Al Hilal.

Sobre el final del partido, Bounou le atajó un penal a Federico Valverde.

El Madrid salió con jerarquía en el campo del equipo árabe, pero los errores y la falta de peso en ataque le dio la pauta a Al Hilal de ponerse de igual a igual y supo como moverse en la mitad de la cancha para causarle peligro al conjunto blanco.

El Real Madrid se puso en ventaja con un tanto de Gonzalo García, en un contragolpe letal, a los 34 minutos del primer tiempo.

33' ? GOAL! @realmadrid stuns in a collective play and Gonzalo García is there to get Los Blancos in the lead! ??



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #RMAHIL pic.twitter.com/IhadLtTEfy