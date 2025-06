Palmeiras le ganó al Al-Ahly y se acomoda en la cima del grupo

Palmeiras venció al Al Ahly SC en el marco del partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo A, del Mundial de Clubes 2025 y se acomodó en la cima del grupo.

El encuentro se jugó en el MetLife Stadium y estuvo interrumpido por cuestiones climáticas. El equipo brasileño ganó 2-0 con goles de Wessam Abou Ali, en contra y del argentino José Lopéz.

Luego de un primer tiempo trabado y sin emociones, el equipo brasileño logró destrabar el duelo con goles al inicio del complemento y se acomoda como líder del grupo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La etapa inicial fue pareja, con muy pocas llegadas de peligro. Estêvão, la joya del “Verdao”, protagonizó la jugada más clara con un remate cruzado que pasó cerca del palo. Del otro lado, Wessam Abou Ali avisó con un cabezazo tras un córner.

Sin embargo, lo más destacado fueron las tarjetas: hubo varias amarillas, incluida una roja a Raphael Veiga que fue revertida por el VAR tras revisión.

Ya en el segundo tiempo, Palmeiras rompió el cero rápidamente: a los cuatro minutos, un desafortunado gol en contra de Wessam Abou Ali tras un córner puso el 1-0. Nueve minutos más tarde, José López aprovechó un contraataque y, tras una gran habilitación de Mauricio, definió con categoría para estirar la ventaja a 2-0.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Luego, el partido se detuvo momentáneamente por una alerta de tormenta eléctrica, pero se reanudó sin inconvenientes 50 minutos después.

Con el resultado a favor, el conjunto paulista manejó los tiempos del partido y estuvo cerca del tercero en varias oportunidades. Richard Ríos, Vanderlan y el propio López generaron chances para ampliar la diferencia. Al-Ahly, por su parte, tuvo una ocasión clara con Bencharki, pero Weverton respondió con seguridad.

La victoria deja a Palmeiras en la primera posición, en la que puede llegar a igualarlo Porto o Inter Miami, dependiendo si alguno gana el encuentro que disputarán entre sí, mientras que el conjunto africano queda en la última posición y dependerá de varios resultados para clasificar en la tercera fecha a la siguiente fase.

/Inicio Código Embebido/

63' The game is interrupted due to bad weather!



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SEPAHL pic.twitter.com/dBZycb9BiL