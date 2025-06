Mascherano se mostró orgulloso tras la eliminación de Inter Miami ante PSG

Inter Miami clausuró su andar en el Mundial de Clubes 2025 con una contundente derrota ante el París Saint-Germain por 4-0. El conjunto dirigido por Javier Mascherano no logró adaptarse al inicio del partido, lo que le costó caro por sus fallas defensivas.

Al finalizar el partido, el técnico argentino brindó una conferencia de prensa en la que analizó el desempeño del equipo, el poderío del PSG y la experiencia adquirida.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Mascherano reconoció: “Hemos cumplido con el objetivo que nos habíamos trazado. Teníamos claro que podíamos competir hasta cierto nivel. Tarde o temprano, la realidad se encarga de demostrártelo”. Sin embargo, también manifestó: “Estoy orgulloso de los jugadores por el torneo que realizaron. Estuvimos a la altura de las expectativas”.

El entrenador lamentó el gol temprano que modificó el curso del partido: “Cuando recibís un gol tan temprano contra un equipo como este, resulta muy difícil. Aún más si llega de una manera tan sencilla, a través de un tiro de esquina. Hubiese preferido que, si nos iban a marcar pronto, no fuera de esa manera”.

/Inicio Código Embebido/

"PSG CAMPEÓN DE EUROPA, CAMPEÓN DE TODO, PERO LA GENTE, INCLUSIVE CON 38 AÑOS, SIGUE PAGANDO LA ENTRADA PARA VER A LEO MESSI." ¿Coincidís con la visión de Javier Mascherano sobre el público en Estados Unidos? pic.twitter.com/cAT84IjNAX — SportsCenter (@SC_ESPN) June 29, 2025

/Fin Código Embebido/

Mascherano también analizó la dinámica del juego, marcando diferencias entre los dos tiempos: “A pesar de la avalancha del primer tiempo, en el segundo ellos disminuyeron un poco el ritmo, lo que nos permitió jugar más. Pudimos mostrar lo que normalmente hacemos en la MLS, aunque tuvimos entre 4 y 5 situaciones que no supimos finalizar”.

Sobre el PSG, no ocultó su respeto: “Es un gran equipo, ¿qué más se puede decir del PSG? Cuando tienen un partido buenísimo, no hay forma de detenerlos. Generaron mucho peligro por su gran jerarquía y desequilibrio individual. Hay una clara diferencia de calidad en el campo. No sé si tres o cuatro goles, pero la diferencia es evidente”.

/Inicio Código Embebido/

"PSG CAMPEÓN DE EUROPA, CAMPEÓN DE TODO, PERO LA GENTE, INCLUSIVE CON 38 AÑOS, SIGUE PAGANDO LA ENTRADA PARA VER A LEO MESSI." ¿Coincidís con la visión de Javier Mascherano sobre el público en Estados Unidos? pic.twitter.com/cAT84IjNAX — SportsCenter (@SC_ESPN) June 29, 2025

/Fin Código Embebido/

Más allá del resultado, Mascherano mantuvo la calma y buscó extraer lo positivo de la experiencia: “La sensación amarga se debe al gol temprano, pero en general el equipo estuvo bien ordenado. Sabíamos que sería complicado manejar la pelota y que íbamos a sufrir jugando en nuestra mitad de la cancha”.

El entrenador también valoró su reencuentro con Luis Enrique, técnico del PSG: “Existen lazos personales. Encontrarse con amigos en el fútbol es una parte hermosa del deporte. Desde el rol de entrenador, enfrentar a los mejores es una gran oportunidad para aprender y mejorar. Ellos son serios candidatos para el título este año”.

Con esta eliminación, Inter Miami concluyó su primera participación en el nuevo formato del Mundial de Clubes, dejando una sensación agridulce: lejos en el marcador, pero con la dignidad de haber competido ante uno de los grandes favoritos.