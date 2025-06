El Inter Miami de Messi cayó por goleada ante el PSG y quedó afuera

El Inter Miami de los Estados Unidos fue eliminado del Mundial de Clubes tras caer goleado por 4 a 0 frente al Paris Saint-Germain de Francia, en un partido correspondiente a los octavos de final del Mundial de Clubes 2025, llevado a cabo en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, Estados Unidos.

Los goles para el conjunto parisino los convirtieron, João Neves por duplicado, a los 6 y 39 minutos, Tomás Avilés en contra de su valla, a los 44, y Achraf Hakimi, a los 48, todos en el primer tiempo.

Con este resultado, los comandados por Luis Enrique clasificaron a los cuartos de final del torneo internacional, por lo que volverán a presentarse el próximo sábado 5 de julio desde las 13:00.

Por su parte, el cuadro estadounidense, con Lionel Messi como titular, quedó eliminado del certamen, pero con una gran actuación durante su participación en el campeonato.

Lograron avanzar a esta instancia tras haberse clasificado como segundos del Grupo A, con una histórica victoria por 2-1 ante Porto de Portugal y dos empates frente al Palmeiras de Brasil (2-2) y Al-Ahly de Egipto (0-0).

Como era de esperar, el PSG fue ampliamente superior al Inter Miami durante todo el encuentro, producto de la diferencia de jerarquía en los planteles. El flamante campeón de la Champions League definió la partida en el primer tiempo.

El conjunto parisino consiguió abrir el marcador en los primeros minutos del encuentro por medio de João Neves, quien conectó de cabeza un centro al palo lejano desde un tiro libre para vencer al argentino Oscar Ustari.

GOOOOAL! Brilliant set piece by Vitinha and Neves gives @PSG_English the lead!



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #PSGMIA pic.twitter.com/wMUO6PLQgq