Fluminense y el Dortmund no se sacaron diferencias e igualaron 0-0

Fluminense de Brasil empató 0-0 con el Borussia Dortmund de Alemania en el marco de la primera fecha del Grupo F del Mundial de Clubes de la FIFA.

En el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el equipo de Rio de Janeiro dominó los hilos del encuentro durante los primeros 20 minutos pero sin ser punzante para romper el cerco defensivo de los alemanes.

/Inicio Código Embebido/

A strong performance as @FluminenseFC and @BVB share the points. ??#FIFACWC