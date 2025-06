El partido entre Pachuca y Red Bull Salzburgo es interrumpido por el clima

Pachuca de México y Red Bull Salzburgo se enfrentan en la primera fecha del Mundial de Clubes.

El encuentro se lleva a cabo en el TQL Stadium desde las 19 horas. Ambos equipos forman parte del grupo H, en el que el Real Madrid empató más temprano con Al Hilal.

El mediocampista israelí Oscar Gloukh marcó el 1-0 para el Red Bull Salzburgo de Austria ante el Pachuca de México a los 42 minutos del primer tiempo.

42' GOOOOOLLLL ? Oscar Gloukh curves it in for @RedBullSalzburg



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free |